Echaron a un ciclista de Chimbas te quiero: "Quiero que el intendente me explique qué pasó"

Según explicó a Tiempo de San Juan, lo despidieron "sin razón y sin previo aviso". "Me ha llegado el telegrama, lo he abierto y es de la abogada de la Municipalidad, Natacha Garay que dice que me desvinculan del equipo de Chimbas te quiero . No me han explicado nada", dijo muy molesto Ibarra.

El pedalero está radicado en Chimbas hace años y asegura que es el único de ese departamento que formaba parte del equipo. "No solo soy el único chimbero sino que además mis hijos son chimberos, pago mis impuestos en Chimbas y tengo mi casa ahí también", remarcó.

El ciclista sostiene que fue el intendente Fabián Gramajo quien le llamó en un primer momento para pedirle que forme parte del equipo. "Estoy desde el principio del equipo y el intendente me llamó para que firme y ahora no me llama para decirme por qué me echan", sostuvo Ibarra.

El deportista dice no tener un motivo explícito del por qué lo despidieron pero sí tiene sus sospechas de la razón. "Puede tener que ver con el hecho de que por ahí salíamos a correr afuera y al técnico (Ernesto "Pollo" Fernández) no le agradaba la situación. Calculo que es por lo único que puedo llegar a pensar pero nunca me llamaron para dejarme dar un descargo", dijo Ibarra.

De momento, no hubo descargo de la Municipalidad de Chimbas . Mirá la publicación de Ibarra: