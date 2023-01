Dos jugadoras sanjuaninas en la mira de Sarmiento de Junín: un viaje de suerte y con mil sueños en la mochila

El fútbol femenino crece a pasos agigantados. Hay quienes persiguen sus sueños y hay otros que prefieren dejarlos dormidos. No es el caso de ellas. A dos futbolistas sanjuaninas le surgió una propuesta de ir a jugar afuera de la provincia y no la desaprovecharon. Sarmiento de Junín estuvo a nada de llegar a Primera y este año quieren redoblar la apuesta con los refuerzos. Un camino que los lleve a la gloria y con dos jugadoras nuestras: Victoria Illanes y Luján Espinoza.

Victoria Illanes(16), a su corta edad, ya se fue haciendo de su curriculum pesado en el fútbol femenino. Es que si bien juega desde muy chica, empezó a codearse entre las más grandes cuando apenas empezaba. Con el tiempo se ganó su lugar y estuvo preseleccionada a la Selección Argentina Sub 17. Conoció el predio de Ezeiza y adquirió ese plus que no todos tienen.

Illanes se desempeña como extremo en el equipo de Pepe Bravo y no hace mucho estuvo jugando en la Reserva de San Lorenzo. En ese momento se fue de la mano de un representante y las pruebas le salieron a la perfección para quedarse. El tiempo que vistió la azulgrana fue corto, pero le sirvió para anotar goles y sobre todo mostrarse ante los demás equipos.

Por algunas cuestiones de estadía tuvo que pegar la vuelta a San Juan, donde se volvió a incorporar al Verdinegro y ganó dos campeonatos en un año. Sarmiento de Junín estuvo atento a la jugada y la pidió. En el camino apareció otro equipo de San Luis, pero el Verde picó en punta, y la enganchó como refuerzo para buscar el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino que se juega en Buenos Aires.

Nora, la mamá de la futbolista, comentó a Tiempo de San Juan que Victoria ya está enchufada con sus sueños: "Ella está convencida de que se quiere quedar, va con la mente puesta en eso, en Buenos Aires es un escalón menos a todas las cosas que quiere adquirir. Viki va por un contrato profesional y por una convocatoria a la Selección".

La que también empaca sus cosas y se va por ese sueño es Luján Espinoza(18). La futbolista oriunda de Sarmiento dejará de hacer los viajes todos los días a Concepción para vestir los colores de un equipo que peleará el ascenso al fútbol grande de Capital Federal.

Luján es un lateral izquierdo con mucha proyección y corte. Titular indiscutida en el equipo Verdinegro de Bravo. Dio sus primeros pasos en un club de Los Berros y después de moverse por algunos otros, cayó en San Martín. Gritó campeón y sumó estrellas para su carrera deportiva.

"Me surgió la oportunidad de ir a Sarmiento y me subí al tren, porque dicen que solo pasa una vez y lo quiero aprovechar al cien. Siempre he soñado con este momento", aseguró la sanmartiniana que en principio irá a prueba y si queda, será una más en el fútbol grande.

Luján, además, confió que 'quiere demostrarle a todos que si se puede soñar'. "Siempre hay que ir adelante con humildad, disfrutando cada día y agradeciendo".

Victoria y Luján se tienen que presentar a entrenar el 17 de enero en el Club Atlético Sarmiento de Junín