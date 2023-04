Dos jugadoras denunciaron haber sido acosadas en pleno partido por un árbitro "con antecedentes"

Libertadores River y un debut en la altura con The Strongest: empatan 0-0

Fueron las jugadoras quienes expusieron lo sucedido una vez finalizado el partido. Una de ellas relató que, mientras estaba relajada en el banco de suplentes, Cano se le acercó y le dijo "sólo te falta el cafecito, ¿vamos a tomar uno o te traigo el café?" (este comentario se habría dado en presencia del cuerpo técnico y demás jugadoras de Bancaria). Ya dentro del campo de juego, otra joven contó que el árbitro le dijo que estaba "mejor físicamente que el año pasado" y se animó a preguntarle si estaba de novia. Todo, mientras se disputaba el partido frente a CPC.

"El árbitro negó todo y minimizó la situación diciendo que había sido un chiste. Pero fueron actitudes y palabras totalmente desubicadas que afectaron a nuestras jugadoras, algo que como autoridad no debe hacer. A los árbitros se les paga para dirigir. Este señor, como lo hace habitualmente, se excedió", manifestó un dirigente importante del club Bancaria.

El caso fue expuesto en la FSP; por ahora no hubo denuncia penal.

Desde la Federación Sanjuanina de Patín, Nancy Herrera, su presidenta, comentó a este medio que ya fueron notificados de la exposición que realizó el club que justamente años atrás presidió. Lo que harán ahora es abrir una investigación y reunir, por separado, a todas las partes involucradas para aclarar lo sucedido. Mientras tanto, Cano, cuya función no depende de la federación en sí, podrá seguir dirigiendo en el hockey femenino.

"Consideramos que habrá que esperar, hay que hacer las averiguaciones del caso para tomar una decisión. Que cada parte, entre ellos el árbitro, realice el descargo correspondiente. No podemos emitir un juicio para nadie porque, como para cualquier institución, esto es un proceso. Es un tema muy sensible para ambas partes", expresó Herrera.

Es importante aclarar que las denuncias por el momento sólo se dieron en el ámbito deportivo, sin intervención de la justicia o un fuero similar.

Antecendente

No es la primera vez que Cano está en el ojo de la tormenta. A mediados de 2017 la campeona del mundo con la Selección Argentina de hockey sobre patines, Salomé Rodríguez, lo había denunciado penalmente (en la justicia) y ante la Federación Sanjuanina de Patín por "agresión sexual". Aquel episodio ocurrió cuando se enfrentaban Concepción y el Sindicato Empleados de Comercio. La hockista explicó que todo sucedió cuando a su compañera de equipo, la arquera Victoria Perkosqui, se le salió el hombro.

"Ella hacía movimientos para acomodarse, entonces viene el árbitro y se lo empieza a mover pero fuerte. Ella empezó a gritar del dolor y le digo que no la toque, no tenía por qué tocar a una jugadora. Entonces él me responde `ésta en cualquier momento caga`", había contado en ese entonces Rodríguez, quien lo denunció en la Comisaría 2da por "reiteradas faltas de respeto".