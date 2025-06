Dos dudas y Messi de titular: así sería el 11 de la Selección Argentina ante Colombia

Con Dibu Martínez como una fija inamovible, las primeras dudas aparecen en la línea defensiva. Con Nahuel Molina como el lateral derecho titular, en el sector opuesto la figura de Facundo Medina empieza a tomar forma en lugar de Tagliafico, ganándole la pulseada a Valentín Barco.

En la zaga de centrales también hay un regreso, y es el de Nicolás Otamendi, quien también cumplió la sanción por acumulación de amarillas. Todo parece indicar que Leo Balerdi será quien deje su lugar, salvo que Scaloni quiera volver a darle rodaje y hacerlo descansar al Cuti Romero.

En la mitad de la cancha, los regresos siguen brotando, ya que tanto Leandro Paredes como Enzo Fernández estarán de nuevo a disposición, el ex River como titular. Todo apunta a que Thiago Almada volverá a ser titular y la incognita es si Simoene repite o Paredes toma su lugar. Esta decisión es la que puede variar el esquema ya que si el ex Boca forma parte del once inicial, la Argentina arrancaría el encuentro con cuatro mediocampistas. En cambio si Siomeone es el jugador elegido por Scaloni, la albiceleste contará con tres delanteros.

En el ataque, y para acompañar a Messi, hay que esperar para conocer el estado físico de Lautaro Martínez que estaría como suplente, que llegó al límite luego de la final de la Champions League y no jugó ante Chile. Todo indica a que estará en el banco de suplente. Mientras que Julián Álvarez sería titular esté o no el Toro.

Lionel Messi y la Selección Argentina se unen para aplaudir a los hinchas argentinos que coparon el Estadio Nacional de Santiago contra Chile. (@Leomessi en Instagram)Argentina-Hoy 21:00-ColombiaEstadio Mas Monumental C.A.B.A.CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

La formación de Argentina vs. Colombia, por Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guilano Simeone, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Fuente: TyC Sports