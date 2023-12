Dillon, sobre la chance de dirigir alguna vez a San Martín: "Me subestiman"

"Afuera pude dirigir en Primera y no lo puedo hacer en San Martín. Yo salí campeón de la segunda división, como la Primera Nacional, de otro país y acá no puedo dirigir. Antes me hacía ilusiones y decía que ojalá se dé, porque me encantaría demostrar lo que fui e hice en otro país, donde agarré a un equipo en octavo lugar y lo ascendí a Primera", expresó de antemano.