Diego Guallama, de 9 de Alianza a goleador de River

Guallama está en River desde 2017. “Jugaba de 9 en Alianza, el club de mi ciudad. Tuve la suerte de que en un partido me vieron los captadores de River y me ofrecieron una prueba en el Club. Vine a Buenos Aires y estuve dos semanas a prueba. En ese lapso, jugué dos amistosos, contra Defensa y Justicia y Platense, y convertí un gol. Estaba nervioso, pero con fe. Cuando me dijeron que había quedado, fue una de las mayores alegrías de mi vida", comentó el sanjuanino a la página oficial.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCyBmEcbuJSd%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Ya en el 2021, más precisamente en octubre, comenzó a aparecer en los grandes portales deportivos por un gol “maradoniano” arrancando desde atrás de mitad de cancha y gambeteando a todos. Fue para la sexta división y por primera vez su nombre era escrito más allá de los portales sanjuaninos, que lógicamente se enorgullecían por sus logros (como por ejemplo, cuando ganó un torneo internacional con la Selección Argentina sub 15 en el año 2019).

Como si fuera mentira, un año después de ese primer destacamiento, es decir en octubre de 2022, fue subido a Reserva y se acercaba a ser dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, ese sueño personal no se cumplió porque el Muñeco confirmaría que se alejaba del club tiempo después. Pese a ese hito, su final de 2022 y comienzo de 2023 sería irregular y no pudo asentarse en la categoría que precede a la Primera.

Con el tanto que Diego Guallama le hizo a Talleres, quedó oficialmente inaugurada para él la etapa de ilusión con ser convocado a Primera.