Dibu Martínez, con los días contados en el Aston Villa: las 3 potencias que lo quieren

Sin embargo, la operación no será fácil. Es que el ex Independiente no tiene cláusula de rescisión y el Aston Villa no lo negociaría por menos de la inversión que había hecho en 2020, cuando lo incorporó del Arsenal a cambio de 17 millones de euros.

Según el sitio especializado en el mercado de pases del Viejo Continente, Transfermarkt, el argentino está valuado en 28 millones de euros, luego de la consagración en Medio Oriente y haber sido elegido por la FIFA como el mejor arquero del año con el premio The Best.

Hace unos meses, cuando Emiliano Martínez fue consultado sobre su futuro, el arquero manifestó sus deseos de continuar en su club actual en agradecimiento a la confianza que depositó sobre él, cuando no tenía muchos minutos en los Gunners. “Aston Villa es la institución que me ayudó a ser el número 1. Juego todos los partidos de la Liga (Premier League). Me encanta todo de la entidad, especialmente sus fanáticos”, fueron sus palabras. Y detalló: “Cuando firmé en Aston Villa, obviamente tenía grandes ambiciones de estar en Europa y ser la mejor versión de mí mismo. El club me abrió una muy buena puerta”.

En otra entrevista brindada a la cadena Sky Sports, el Dibu le agradeció a los fanáticos el apoyo incondicional que recibió desde que arribó a Birmingham. “Creo que en realidad puedo mejorar mucho más acá y quiero comprometer mi futuro. Me siento como en casa”, fueron sus argumentos. Además, mencionó que sentía “una deuda” con la afición por el afecto que recibe a diario. “Veo niños con mi camiseta en la multitud, escucho gente que corea mi nombre. Me dan ganas de quedarme en Aston Villa y lucharé por clasificar a algún torneo de Europa”. Más allá de los deseos del experimentado arquero de 30 años, emigrar hacia alguna potencia con aspiraciones internacionales podría significar un gran salto para su carrera. Para el mejor arquero del planeta, el futuro llegó hace rato...

FUENTE: Infobae