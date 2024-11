Después de las críticas, Gareca convocó a Vidal para sacar del fondo a Chile

El mediocampista Arturo Vidal fue convocado a la Selección de Chile por el entrenador argentino Ricardo Gareca y volverá a representar a su país. La noticia sorprendió al fútbol sudamericano ya que el campeón de América, quien y no juega con la Roja desde septiembre de 2023 en un empate frente a Colombia.

La noticia la comunicó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional este lunes por la mañana y será la primera vez que Vidal forma parte de una citación de Gareca, quien lleva nueve partidos en el cargo tras haber asumido en enero de este año.

Cabe remarcar que la convocatoria del jugador que ganó las Copa América 2015 y 2016 se da luego de la desafectación del volante de Huracán Williams Alarcón, quien si bien jugó frente a Independiente no estará porque lo bajaron por una molestia física.

Lo más llamativo de la vuelta de Vidal a la Selección de Chile, con la que disputó 142 partidos y marcó 34 goles, es que durante todo el periodo en el que estuvo afuera de las convocatorias fue muy crítico con el técnico argentino que acumula solo dos victorias, un empate y seis derrotas.

De hecho, en octubre, tras la derrota del elenco trasandino frente a Brasil, en un vivo que transmitió por la red social Kick, disparó: "Tendría que haber metido otro volante. Ya los habíamos tirado a la orilla. Con (Williams) Alarcón, (Rodrigo) Echeverría y el otro, te cerrás. ¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo? Los cambios están para parar el partido. Se demoró. Qué rabia, no puede ser. Hay momentos en que se necesita otra gente. No puedo creer que dejamos pasar esta oportunidad".

Además, fue uno de los que más veces insistió en que Chile necesitaba sumar a experimentados, como él y Gary Medel. "Falta experiencia, tranquilizar, de tener la pelota. Si no se puede ganar, no se pierde, listo. Se acabó. Mirá los huevones que le hacen el gol terminando el partido. Lo peor es que el empate estaba listo", dijo.

Habrá que ver si en esta citación suma minutos o solo fue pensado para ser parte del plantel y aportar su mirada a un plantel que cuenta con varios jugadores con poco recorrido en la Roja. Más allá de eso, hay una pregunta que resuena en el ambiente y que pronto tendrá una respuesta: ¿cómo será el encuentro con Gareca?