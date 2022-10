Desamparados y Peñarol van el domingo: sin margen de error y por la permanencia

Una más. Desamparados y Peñarol se juegan el partido por la permanencia en el Federal A. Con panoramas diferentes pero con la misma obligación, los equipos sanjuaninos se juegan la penúltima ficha del campeonato para espantar a la zona del descenso o condenarse dentro de ella. No hay lugar para el error: uno choca con otro complicado y el restante, con uno de los punteros. Ganar o ganar, no hay otra opción.

25a0e529-a713-47b1-b63d-772599b394a5.jfif Desamparados y Peñarol, a todo o nada

Partido clave y más que directo por la permanencia. Desamparados se mide ante Liniers de Bahía Blanca el domingo a las 20hs.

image.png

Por su parte, los de Cristian Bove tuvieron varios altibajos en la competencia. Peñarol estuvo medio inestable y no encontró los resultados. Si bien siempre se mantuvo lejos de la zona roja, nunca terminó de levantar el ancla para codearse con los de arriba. No está tan presionado a no verse dentro de los que descienden es por eso que no le incomoda mucho la posición, sin embargo, sabe que otro paso en falso, lo condenaría a definir su futuro en la categoría la próxima fecha.

image.png

Hay tres equipos (Liniers, Ferro y Cipolleti) compartiendo los mismos puntos (34), esto lo obliga a dejar una buena imagen de local ante Ciudad Bolívar para seguir soñando con quedarse en el Federal A. El choque será el domingo a las 17hs.

image.png

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES