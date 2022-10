Leo Corti, arquero de Peñarol: los puntos en juego, el equipo corto y un 'año duro'

Leonardo Corti estuvo 12 años en San Martín y después de haber jugado en Primera y B Nacional, le confirmaron desde Concepción que no iba a ser tenido más en cuenta. Si embargo, lejos de irse de San Juan, el arquero fue ofertado por Peñarol y con el sí de entrada, el club de Chimbas abrochó el primer refuerzo, no solo de jerarquía, si no de experiencia, que llegaba a la institución Bohemia para disputar el Federal A. El 'Colo' habló con Tiempo de San Juan sobre los puntos importantes que le quedan en juego, el equipo que se hizo corto a lo largo de la competencia y 'el año que fue bastante duro'.