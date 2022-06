Desamparados y Peñarol: respiro, clasificación y un duelo clave

El que está ajustado es el Víbora, equipo que conduce Luis Islas. El plantel tuvo un cambio de DT al comienzo del torneo y la estrella del 86' y ex compañero de Diego Maradona aún no puede encontrarle la vuelta al equipo. En conversación con Tiempo de San Juan desde su llegada, el entrenador le había manifestado que "venía a trabajar, que era un proyecto a corto plazo y que principalmente había que tener paciencia". Teniendo sus dichos, había que ponerlo en práctica para enderezar la mecha. Se fue mostrando un cambio, pero los fanáticos siguen expresando que falta asociaciones y que el conjunto no es efectivo...