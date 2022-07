Desamparados sumó un puntazo en Mendoza

Desamparados está alarmado desde hace varias fechas. Si bien necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles, sea de a uno también le viene bien. Va consiguiendo de a poco el equilibrio que necesita para no perder la cabeza y a veces lo paga caro. Esta vez, se mostró fuerte en una cancha que conoce y sumó un puntazo que no lo saca de la zona de descensos, pero que le ayuda a no alejarse del equipo de arriba. Igualó sin goles ante Huracán Las Heras.