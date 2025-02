Desamparados, por la historia y el ascenso: enfrenta a Ben Hur en el Estadio Miguel Morales

Llegó el gran día. Desamparados - Ben Hur se verán las caras en la final del ascenso al Federal A en el Estadio Miguel Morales de Douglas Haig. Después de tanta espera, el club sanjuanino volverá a chocarse con su historia y no hay margen de error para este duelo clave.

Para Luis Murúa también será un desafío estar al frente y no perder la cabeza, es que Desamparados está a tan solo un escalón y no pierde de vista el objetivo. El partido anterior con Pacífico lo dejó malherido y con varias bajas por las expulsiones, pero como dijo el presidente víbora Augusto Pérez, 'tenemos un plantel largo con el que vamos a dar batalla'.

Si bien el entrenador aún no confirmó el once inicial, se estima que hayan varios cambios. En cuanto a Ben Hur, no dio lista de convocados y tampoco pistas de quienes pueden estar desde el arranque.

Llegó la hora de la verdad, los hinchas ya están arribando de a poco a Pergamino y se espera que el estadio sea todo verdiblanco. Hay locura, ilusión y un equipo que busca alcanzar la gloria desde el Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Los hinchas que no pudieron viajar podrán ver el partido a través del canal de Youtube de Radio Santa Cecilia, la emisora que hizo miles de kilómetros para transmitir los 14 partidos que Desamparados tuvo en el Regional Amateur.

Embed - TORNEO REGIONAL AMATEUR: DESAMPARADOS (SAN JUAN) Vs. BEN HUR (RAFAELA)

Los ingresos al Estadio de Douglas Haig:

