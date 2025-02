Cuartetero y fanático de la Mona Jiménez: quién es Matías Billone, el árbitro de Desamparados-Ben Hur

Lejos de mostrarse rígido y formal, el juez cordobés es especial y no por su forma de dirigir, sino por las tarjetas de partido que usa. Billone no esconde su amor por el máximo ícono de Córdoba y cada partido le brinda homenaje a Carlitos "la Mona" Jiménez.

"Soy fanático de 'La Mona' desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace algunos años, cuando se me ocurrió esa idea. También tengo un tatuaje en la espalda que me lo hice a los 18. Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona", le explicó a un medio cordobés.

Además, agregó: "Todos los árbitros tienen algo significativo que llevan en cada partido. A mí se me ocurrió poner la figura de Jiménez en las tarjetas. Me pareció algo lindo y original, que nadie lo tiene. Me gustó la idea y lo hice de una".

Sus tarjetas especiales son tan características que todos quieren llevarse el recuerdito del juez. "En el 90 por ciento de los partidos, los jugadores me piden las tarjetas. Tengo un juego que es con el que juego siempre, ese no se toca. Pero tengo varios juegos hechos para regalar. Los he dado a compañeros, jugadores, hasta algún hincha que me pidió", se sinceró.