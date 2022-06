Desamparados: Islas atrás y cambio de página urgente

Desamparados no está pasando por uno sus mejores momentos y todo el ambiente está caldeado en Puyuta. Luis Islas estuvo menos de un mes y medio al frente de un equipo partido y la capa de superhéroe para sacarlo de la zona roja no funcionó. Ante varios puntos en contra y que no le convencieron, el DT pegó el portazo y dejó un equipo solo. Sin mucho para pensar, Sportivo necesita de respuestas inmediatas. El miércoles visita a Círculo Deportivo desde las 15hs.