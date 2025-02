Desamparados dio vuelta la serie, festejó en Puyuta y 'descansó' a Pacífico: "Estábamos limpiando mendocinos"

Desamparados está en la final del ascenso al Federal A y en el barrio Patricias Sanjuaninas todo es alegría. Los hinchas coparon la cancha una vez más y demostraron el por qué están donde están. Los festejos aún no bajan y desde la cuenta oficial del club, cargaron a Pacífico, que pese haber ganado la ida (2-0), se volvió a la vecina provincia con una eliminación.

"Perdón la demora! Estábamos limpiando mendocinos", escribió la cuenta oficial del Club Sportivo Desamparados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/csdesamparados/status/1886252475315019805&partner=&hide_thread=false Perdón la demora! Estábamos limpiando mendocinos.



Final del partido.



GANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DESAMPARADOSSSSSSSS

Y NOS VAMOS A LA FINAAAAAAAAAL! #Desamparados 2 (6) - 0 (5) Sport Club Pacífico#VamosDesamparados pic.twitter.com/SL2VIDloS3 — Club Sportivo Desamparados (@csdesamparados) February 3, 2025

Desamparados, en la final por el ascenso: quién será su rival y cuál es la sede

Una de las finales por el ascenso se jugará en sede neutral y Sportivo tendrá que viajar a Pergamino, Buenos Aires para disputar su partido contra Ben Hur. No hay partido de ida y vuelta, esta llave es a partido único y el ganador asciende al Federal A.

Al realizarse en un estadio neutral, las hinchadas podrán estar presentes en el estadio. Cabe destacar que todavía no se ha dado a conocer el precio de entradas por parte de los clubes.

Las otras llaves por el ascenso son: Acción Juvenil vs Mitre de Posadas; Costa Brava de General Pico vs C.A.I. de Comodoro Rivadavia y Gimnasia de Chivilcoy vs Deportivo Graneros de Tucumán.