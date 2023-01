Demichelis define el equipo en el último entrenamiento de River en Miami

"Pudimos cuidar a cuatro jugadores muy importantes como Maidana, Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández, seguramente vayan desde el arranque el próximo martes", declaró Micho tras la victoria por 2-0 del último sábado contra Millonarios. Con este panorama, el único jugador que repetiría en relación al amistoso reciente contra el elenco colombiano es Franco Armani.

River chocará con Vasco Dama desde las 21 del martes, en el Orlando City Stadium, y al día siguiente (miércoles 18 de enero) ya emprenderá rumbo hacia Buenos Aires en vistas al debut en la Liga Profesional frente a Central Córdoba (sábado 28, en Santiago del Estero).

El probable equipo de River para el amistoso contra Vasco Da Gama

Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández; José Paradela, Pablo Solari y Miguel Borja.

Demichelis y la situación de los lesionados en River de cara al inicio de la temporada

Consultado por los que todavía no están a disposición, el DT reconoció que hay jugadores que no van a llegar a la primera fecha de la Liga Profesional. "Paulo Díaz todavía no se recuperó, De La Cruz por el procedimiento que se hizo en la rodilla, Matías Suárez no está a disposición, Palavecino tuvo un contratiempo que no es grave...", comenzó enumerando el exdefensor.

"Me voy acomodando a lo que tengo a disposición. Ojalá que lleguen todos de forma saludable, es evidente que algunos para la primera fecha no van a estar. Desde mi exigencia, el que no esté bien físicamente o no lleve una cierta cantidad de días entrenando a la par con la intensidad, seguramente va a estar más retrasado desde las posibilidades", cerró.