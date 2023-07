Demichelis, contundente sobre el polémico posteo de Borja: "Tocará sentarme a hablar"

El polémico posteo de Miguel Ángel Borja en la previa del partido entre River y Rosario Central explotó como una bomba en el mundo riverplatense de las redes sociales. El mensaje, que un principio parecía misterioso, comenzó a tomar sentido cuando se publicó la formación alternativa elegida por Martín Demichelis , en la que el colombiano figuraba como suplente . Pese al runrún mediático que se generó en la antesala del encuentro, el entrenador millonario decidió no esquivar el bulto en la conferencia de prensa y expresó que deberá sentarse a hablar algunas cuestiones con él.

“Me llegó la información post partido porque no tengo redes sociales. Tengo un equipo que trabaja muy bien en cada área para que los jugadores se sientan bien a la hora de ponerse a jugar. Hay cosas estratégicas, tácticas, físicas y tantas cosas más que van del lado de las emociones que nosotros debemos hablar y corregir puertas adentro. Me tocará sentarme a hablar con Miguel (Borja). Eso es minoritario y se corrige muy fácil", advirtió el director técnico. Luego añadió que "no hay que dramatizar" el asunto y le puso paños fríos a la polémica.