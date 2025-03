De San Juan al Viejo Continente: Valentín Valdés, el futbolista que un campeón del mundo quiere hacer brillar en España

De pequeño soñó con avanzar en el fútbol, pero nunca imaginó que el camino lo llevaría tan lejos como Europa. Nacido en San Juan, desde muy chico la pelota fue su gran pasión, y aunque su objetivo siempre fue progresar dentro de una cancha, no estaba en sus planes cruzar el charco. "Nunca pensé en ir a Europa, solo quería seguir creciendo en el fútbol", comenta Valentín Valdes Gerbeno (21) del otro lado del mundo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando una persona muy influyente en el fútbol lo vio a través de un video y decidió contactarlo para darle la gran posibilidad de mostrarse fuera del radar sanjuanino. "No hacía falta ir tan lejos para progresar, pero tuve la suerte de que me viera esta persona", añade, recordando cómo, de la nada, una llamada y un contacto directo le abrieron las puertas del fútbol europeo. Así, lo que comenzó como un sueño pequeño se transformó en una aventura que lo llevó a vivir en Madrid, dando un paso decisivo en su carrera.

A pesar de que prefiere no revelar el nombre de este referente del fútbol mundial (de quien cuenta que fue campeón del mundo), Valentín no duda en agradecer esta oportunidad. “Él me vio, hablamos, y después vino a San Juan, me vio entrenar y jugar. Fue todo muy rápido”, confiesa sobre cómo pasó de jugar en el fútbol local y ser una promesa del Atlético de la Juventud Alianza a estar viviendo en Madrid, entrenando con el club Leones de Castilla.

Su nuevo equipo milita en la Primera División Autonómica de Madrid, la sexta división del fútbol español, pero para Valentín, el desafío va más allá de los números y la categoría. "Es un club chico, pero la cancha está buena, y el grupo es muy unido. Hay una diferencia grande con el fútbol sudamericano, donde quizás hay más individualismo y más gambeta. Aquí todo es más táctico, más ordenado. Por suerte mi adaptación fue muy buena, porque no deja de ser fútbol", señala. Si bien su realidad está muy lejos de la élite del fútbol europeo, su objetivo es claro: subir a una categoría superior. “Mi aspiración es, dentro de unos meses, estar en la Tercera División de España”, comenta confiado. WhatsApp Image 2025-03-23 at 21.09.40.jpeg El fútbol en España, con su enfoque más táctico, le está dando una nueva perspectiva del juego. "Acá todo es más trabajado a nivel de equipo, más estructurado. Hay mucha más disciplina y trabajo colectivo", explica. Sin embargo, eso no significa que los detalles técnicos hayan desaparecido. Para él, figuras como Neymar, Messi, y Mbappé son los referentes actuales que le inspiran. La transición de Valentín desde Santa Lucía hasta el fútbol español no fue sencilla, pero la influencia de su familia y compañeros fue clave. Su papá, quien lo apoyó incondicionalmente en cada paso y siempre estuvo en la tribuna, alentándolo, y los entrenadores que lo guiaron en el "Lechuzo", el club donde debutó en primera con solo 15 años, siempre estuvieron a su lado. "Mi papá me ayudó mucho. Siempre me decía en qué podía mejorar. También los compañeros que tuve en Alianza, especialmente de los 17 a los 20 años, fueron fundamentales", asegura. Con el debut oficial ya a sus espaldas, y tras haber jugado sus primeros minutos en el ascenso español, Valentín tiene claro que quiere aprovechar al máximo este momento. A lo largo de su día, la rutina se mezcla entre entrenamientos con el club y sesiones en el gimnasio, siempre buscando mejorar. "Entreno solo en las mañanas, después voy al gimnasio, almuerzo, y por la tarde tengo los entrenamientos con el equipo. El mate me acompaña siempre", cuenta. Aunque su meta está en el fútbol profesional, también reconoce los sacrificios que implica vivir tan lejos de casa, en una ciudad tan grande y diferente como Madrid. "Es complicado vivir solo, pero este es mi sueño, y aquí estoy", confiesa, dejando claro que no hay vuelta atrás. WhatsApp Image 2025-03-22 at 17.10.04 (9).jpeg Mientras tanto, el pibe sanjuanino se enfrenta a un desafío muy grande, pero con la certeza de que sabe que el camino no será fácil, pero tampoco imposible. “Mi objetivo es terminar esta temporada de la mejor manera, y si todo sale bien, poder dar el siguiente paso. Siempre con la mirada puesta en crecer y en dar lo mejor de mí”, cierra.

