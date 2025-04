De Marquesado a la primera de Boca: con la 14, Luciana Úbeda fue presentada en el Xeneize

La sanjuanina hizo inferiores en Marquesado y sin darse cuenta o por curiosidad, encontró su lugar en el futsal: "Jugaba con hombres cuando tenía 13 años. Después, por una conocida que me llamó, empecé en Trinidad y ahí me quede con el futsal porque tenía algo que me gustaba", comentó 'Chicha' hace dos años en una entrevista a Tiempo de San Juan.