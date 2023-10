De Marquesado al futsal europeo: Úbeda escribe uno de sus máximos sueños

Con el tiempo todo se fue dando, pero a San Lorenzo no llegó por casualidad. Casi a los tirones la llevó Yaki, una de sus amigas, jugadora y quién también tuvo un paso por el Cuervo: "Fue ella la que me taladró el oído para que fuéramos a San Lorenzo. Yo siempre pensé en lo más bajo y ella me decía que tenía que ver siempre a lo mas alto. Y ahí quede, ahí llegue", le había contado a Tiempo el año pasado post segundo lugar en la Copa Libertadores.

Esta vez, su carrera dio un lindo giro y se muda al futsal europeo. Luciana jugará en el Leganez de Madrid. Abrazó a todas sus compañeras del Ciclón, armó la valija y ya la oficializaron como refuerzo.

"Me mudo al futsal europeo. Es lo más lindo que me pasó. Nunca me imaginé llegar a Europa y era uno de mis máximos sueños jugar acá. Ahora se que puedo seguir creciendo en mi carrera. Quiero crecer en esto y sumar experiencia", manifestó.

Esto es un salto muy grande para mí, siempre lo quise. De chica quise estar en otro lado en Argentina o en Europa y se dio

La sanjuanina hizo inferiores en Marquesado y sin darse cuenta o por curiosidad, encontró su lugar en el futsal: "Jugaba con hombres cuando tenía 13 años. Después, por una conocida que me llamó, empecé en Trinidad y ahí conocí a Yaki (Acosta), Eve (Ribes) y Gime (Giménez) -todas ex compañeras en Trinidad y Rivera- y ahí me quede con el futsal porque me gustaba jugar con ellas, nos entendíamos muy bien".

Si bien incursionó en la disciplina de salón con 15 años, la edad no le permitía estar en Primera o afiliarse a la Liga Sanjuanina. Sin embargo, Luciana no se separó nunca de ese 'amor a primera suela' y encaró: "Dije 'le voy a meter a esto', esperé un año y jugué en la Primera de Trinidad con 16 años".

En un puñado de meses, de mucho esfuerzo y de estar a miles de kilómetros de su familia, Úbeda recuerda siempre a los suyos y los lleva como bandera: "Ellos están muy contentos y orgullosos de mí. Trato siempre de que mis alegrías siempre sean para ellos y de meterme en la cabeza de que siempre van a estar", cerró la sanjuanina con una especial dedicatoria a su padre.