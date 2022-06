De las inferiores de Marquesado a jugar la Libertadores con San Lorenzo: 'Chicha' Úbeda, la sanjuanina que pisó fuerte en el futsal

Tiene 21 años y juega al fútbol desde muy pequeña . Vive con su mamá y no hace mucho le surgió una propuesta única que no dudó ni un segundo. A los sueños hay que salir a buscarlos y eso hizo 'Chicha' lo sabe muy bien. Tal es así que no esperó nada, siguió los concejos de una de sus amigas, y cazó lo que veía lejos: llegar y quedar. Ser elegida para estar en la Primera de San Lorenzo.

"A Buenos Aires fui con Yaki (amiga y jugadora de Rivera, y quien también pasó por el Cuervo), ella me acompañó. Fue ella la que me taladró el oído para que fuéramos a San Lorenzo. Yo siempre pensé en lo más bajo y ella me decía que tenía que ver siempre a lo mas alto. Y ahí quede, ahí llegue", le contó a Tiempo.

La sanjuanina hizo inferiores en Marquesado y sin darse cuenta o por curiosidad, encontró su lugar en el futsal: "Jugaba con hombres cuando tenía 13 años. Después, por una conocida que me llamó, empecé en Trinidad y ahí conocí a Yaki (Acosta), Eve (Ribes) y Gime (Giménez) -todas jugadoras y compañeras en Rivera- y ahí me quede con el futsal porque me gustaba jugar con ellas, nos entendíamos muy bien".

Si bien incursionó en la disciplina de salón con 15 años, la edad no le permitía estar en Primera o afiliarse a la Liga Sanjuanina. Sin embargo, Luciana no se separó nunca de ese 'amor a primera suela' y encaró: "Dije 'le voy a meter a esto', esperé un año y jugué en la Primera de Trinidad con 16 años".

'Chicha' relató cómo fue el momento que quedó en San Lorenzo y el revuelo de sensaciones que le originó quedar en un equipo grande del país: "No me llamaron, yo fui a hacer la prueba. En ese momento hacían pruebas de tercera y yo no podía hacerla porque era de Primera y hablé con los técnicos. y les dije que era de jugadora categoría 2001, y me dijeron 'cambiate que te vamos a ver'. Después de eso me cambié y me dijeron que tenía que entrenar con Primera, el primer día ya estaba con el plantel".

En ese tiempo que estuvo sumando minutos con el primer equipo, la sanjuanina fue parte de la pensión del Ciclón y de a poco se iba codeando entre las figuras del equipo. En esa semana en la que ella queda, pasaron un montón de cosas buenas, en la que también le informaron y se llevó ala sorpresa de que estaba dentro de la plantilla que viajaba a la Copa Libertadores.

"Me enteré hace una semana antes de jugarla que iban a la Copa Libertadores. Pensé que no me iban a elegir. Antes de eso pensaba en venirme a San Juan pero cuando me eligieron no lo podía creer. No lo imaginé nunca. Fue una experiencia muy linda, nunca pensé jugar una Libertadores. En San Lorenzo todas las chicas son unas bestias, juegan muy bien y se que llegue al lugar correcto".

San Lorenzo hizo una buena copa y quedó muy cerca de quedarse con la Libertadores en Bolivia. Úbeda fue partícipe en los cotejos e incluso marcó en los momentos claves: "Siempre supe que podíamos llegar a la final. Los goles no se de donde salieron", relató entre risas, remató con un mensaje de confianza ante un club que le abrió las puertas: "San Lorenzo sabe que puede confiar en mí y yo en ellos".

Cuando finalizó el certamen internacional, 'Chicha' sacó el boleto para regresar a su tierra y reencontrarse con su mamá que extrañaba mucho y sus amigas, que también fueron parte del empuje que ella necesitó para despegar. Sus familiares y allegados decoraron su casa con los colores de Rivera y con carteles de bienvenida.

"No me imaginé esto, pero ya quería volver a mi casa. Le pedía a Dios llegar rápido porque quería llegar a mi casa. Extrañaba a mi mamá. Mi tía Vanesa decoró todo". En el medio de los festejos y llena de felicidad por la vuelta, no se olvidó de Jazmín Videla, la futbolista que perdió la vida y a quien recuerda siempre y en cada gol: "Jaz era una hermana para mi, tanto ella como los padres, eran como mis papas. Mis goles son para ella y sus papas, Siempre la recuerdo, en todo momento". Asimismo le agradeció a sus dos mamás, Silvia y Mónica, los pilares en su vida.