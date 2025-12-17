De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan

El caso que sacude por estas horas a Misiones volvió a poner en primer plano una escena que en San Juan aún se recuerda. En Eldorado, una madre está acusada de haber gastado en el casino una suma millonaria -más de 17 millones de pesos- que había sido recaudada durante meses para la fiesta de egresados. El dinero, destinado a cubrir catering, sonido, iluminación y otros servicios, desapareció casi por completo y el engaño quedó al descubierto el mismo día del evento.

La noticia tuvo un fuerte impacto emocional entre los estudiantes y sus familias. Muchos de los chicos llegaron vestidos al salón sin saber si la fiesta se realizaría. Hubo llanto, enojo y una profunda sensación de traición, alimentada por el hecho de que la administración de los fondos estaba en manos de una madre del propio curso. Con el correr de las horas, comenzaron las denuncias penales y la Justicia misionera inició la búsqueda de la mujer, que permanece prófuga.

Ese escenario reactivó el recuerdo de lo ocurrido en San Juan en diciembre de 2013, cuando 160 egresados de la Escuela de Comercio quedaron sin su fiesta a pocas horas de celebrarla. En aquel entonces, los responsables fueron los dueños de la empresa de eventos C & Co, de apellido Cabello, acusados de una presunta estafa luego de no cumplir con lo pactado.

Según la investigación policial, la firma funcionaba bajo un esquema irregular: contrataba servicios, pagaba señas mínimas y completaba los compromisos con dinero recaudado de otras fiestas aún no realizadas. Ese sistema colapsó cuando los proveedores dejaron de aceptar nuevas deudas y el círculo se cerró definitivamente. La noche del evento, no había salón pago, ni catering, ni condiciones mínimas para llevar adelante la celebración.

La frustración derivó en un escándalo con agresiones y la intervención de la Policía. Federico Cabello fue rescatado en medio de la batahola y, junto a su padre, terminó detenido y trasladado al Penal de Chimbas. Con el avance de la causa, se acumularon alrededor de 80 denuncias por estafa, mientras la Justicia analizaba si la maniobra había sido dolosa o producto de una administración irresponsable.

Pese al golpe emocional y económico, ambos casos tuvieron un desenlace que mostró el lado solidario de los sanjuaninos. Padres, alumnos, comerciantes, exalumnos e instituciones se organizaron y lograron que, semanas después, los egresados tuvieran finalmente su baile. En Misiones, una rápida reacción permitió reunir el dinero faltante y evitar la suspensión del evento, incluso con un gesto que conmovió: los estudiantes decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta.