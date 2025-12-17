miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Antecendente

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan

La presunta estafa millonaria en Misiones, donde una madre está acusada de haber gastado en el casino el dinero recaudado para la fiesta de egresados, reavivó el recuerdo de un caso que conmocionó a la provincia en 2013. A horas de su baile, alumnos de la Escuela de Comercio quedaron sin celebración, en medio de un escándalo que terminó con detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage
93152jpg

El caso que sacude por estas horas a Misiones volvió a poner en primer plano una escena que en San Juan aún se recuerda. En Eldorado, una madre está acusada de haber gastado en el casino una suma millonaria -más de 17 millones de pesos- que había sido recaudada durante meses para la fiesta de egresados. El dinero, destinado a cubrir catering, sonido, iluminación y otros servicios, desapareció casi por completo y el engaño quedó al descubierto el mismo día del evento.

Lee además
san martin fue distinguido nuevamente en el premio provincial a la calidad
Logro

San Martín fue distinguido nuevamente en el Premio Provincial a la Calidad
Marcelo Orrego habló del ingreso al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares durante un acto de entrega de viviendas en Iglesia.
Ley de glaciares

Orrego celebró el avance de una agenda para que provincias como San Juan recuperen el control de sus recursos naturales

La noticia tuvo un fuerte impacto emocional entre los estudiantes y sus familias. Muchos de los chicos llegaron vestidos al salón sin saber si la fiesta se realizaría. Hubo llanto, enojo y una profunda sensación de traición, alimentada por el hecho de que la administración de los fondos estaba en manos de una madre del propio curso. Con el correr de las horas, comenzaron las denuncias penales y la Justicia misionera inició la búsqueda de la mujer, que permanece prófuga.

Ese escenario reactivó el recuerdo de lo ocurrido en San Juan en diciembre de 2013, cuando 160 egresados de la Escuela de Comercio quedaron sin su fiesta a pocas horas de celebrarla. En aquel entonces, los responsables fueron los dueños de la empresa de eventos C & Co, de apellido Cabello, acusados de una presunta estafa luego de no cumplir con lo pactado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan El escándalo por la presunta estafa a egresados en Misiones, donde una madre habría gastado en el casino más de $17 millones destinados a la fiesta, reavivó un amargo recuerdo en San Juan. Hace 12 años, 160 alumnos de la Escuela de Comercio vivieron su propia noche de terror: a horas del baile descubrieron que no había salón, catering ni servicios pagos. La empresa organizadora terminó con sus dueños detenidos y decenas de denuncias por estafa. Dos provincias, dos historias distintas, pero el mismo golpe emocional para chicos que solo querían vivir su noche soñada. La diferencia estuvo en la reacción: en ambos casos, la solidaridad permitió que la fiesta finalmente se hiciera. En San Juan, los chicos de la Escuela de Comercio tuvieron su fiesta soñada (ver foto). Más info en @tiempodesanjuan #bailedeegresados #escandalo #video #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Según la investigación policial, la firma funcionaba bajo un esquema irregular: contrataba servicios, pagaba señas mínimas y completaba los compromisos con dinero recaudado de otras fiestas aún no realizadas. Ese sistema colapsó cuando los proveedores dejaron de aceptar nuevas deudas y el círculo se cerró definitivamente. La noche del evento, no había salón pago, ni catering, ni condiciones mínimas para llevar adelante la celebración.

La frustración derivó en un escándalo con agresiones y la intervención de la Policía. Federico Cabello fue rescatado en medio de la batahola y, junto a su padre, terminó detenido y trasladado al Penal de Chimbas. Con el avance de la causa, se acumularon alrededor de 80 denuncias por estafa, mientras la Justicia analizaba si la maniobra había sido dolosa o producto de una administración irresponsable.

93152jpg
Con mucho esfuerzo hubo final feliz para los egresados de la Escuela de Comercio.

Con mucho esfuerzo hubo final feliz para los egresados de la Escuela de Comercio.

Pese al golpe emocional y económico, ambos casos tuvieron un desenlace que mostró el lado solidario de los sanjuaninos. Padres, alumnos, comerciantes, exalumnos e instituciones se organizaron y lograron que, semanas después, los egresados tuvieran finalmente su baile. En Misiones, una rápida reacción permitió reunir el dinero faltante y evitar la suspensión del evento, incluso con un gesto que conmovió: los estudiantes decidieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta.

Temas
Seguí leyendo

Guerra contra los sapitos más famosos de San Juan, un vandalismo que no da tregua

¿Mesa adentro porque llueve?: qué dice el pronóstico para la noche del 24 de diciembre en San Juan

En San Juan, mirá todos los ganadores del Premio Provincial a la Calidad 2025

San Juan apunta al 100% de colectivos con aire acondicionado y se prepara para la suba del boleto en enero

En San Juan, 20 aves de distintas especies volvieron a volar en su hábitat natural

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

La CGT de San Juan se movilizará en Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La FIFA aumentó el dinero que se llevará el campeón y el resto de selecciones en el Mundial 2026.
Lindo numerito

FIFA aumentó en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones de dólares se llevará el campeón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Te Puede Interesar

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra
Tribunales

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

La renuncia de Ricardo Martínez tomó por sorpresa al sector minero y abrió un abanico de interpretaciones sobre los motivos y el futuro de Gualcamayo. video
Incertidumbre

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja
Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan
Antecendente

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan