De ídolo al Chino Saldaño y una anécdota con Remco Evenepoel: la historia del 'niño' que transmite su pasión por el ciclismo arriba de la radiomoto

Estrategia, embalaje y velocidad. Agustín Rufino respira ciclismo desde que era un niño. Su abuelo lo llevaba a las carreras y él se fue acostumbrando a los domingos de mucha ruta, sol y las transmisiones que arrancaban su previa horas antes a la carrera. Se fue codeando con los más grandes en el mundo de las ruedas, creció viendo al Chino Saldaño haciendo rodillo y no olvida cuando tarareó dos preguntas en ingles para encerrar a Remco Evenepoel en la última Vuelta a San Juan.

image.png

Agustín Rufino tiene tan solo 18 años y es el más chico dentro del deporte cuna en San Juan. Viene de una familia amante de las ruedas y siempre le agradece a su abuelo Américo Vargas, que fue quien lo metió en este mundo hermoso y atrapante de las rueras.

"Mi abuelo hizo que yo amara el ciclismo él gracias a insistir para que vaya y al hacerme conocer muchos ciclistas", relató a Tiempo de San Juan el estudiante y joven periodista de las transmisiones de ciclismo.

image.png

"Dentro del ciclismo estoy desde los 4 años, pero haciendo la labor de periodista hace 5 años. Mis impulsores fueron mi abuelo Américo Vargas y mi papá Guillermo (Rufino). El ciclismo para mí es una pasión, es mi rutina de todos los findes, no cambio nada por esto", aseguró.

Agustín es parte del equipo de transmisión en las carreras y su función está en la radiomoto. De un día para el otro se lo propuso su papá y a él le encantó la idea. Claro que primero la pregunta pasó por su mamá Lorena, pero no tardó en darle permiso para hacer sus primeras armas como periodista siendo tan joven y en un ambiente que le apasiona. "Siento una felicidad muy linda al ir en la moto al lado de los ciclistas", expresó el pequeño Rufino.

image.png

A su corta edad pasó muchos capítulos lindos y con grandes figuras del ciclismo. Una de sus anécdotas más preciadas y que guarda bajo un montón de llaves es la del tiempo que pasaba con Emanuel 'Chino' Saldaño, el ciclista que perdió la vida hace 10 años en un accidente de ruta.

"Mi gran ídolo fue el 'Chino' Saldaño, algunas de las anécdotas que tengo junto a él es cuando estaba calentando en el rodillo en el viejo Velódromo Vicente Alejo Chancay. Recuerdo que el me subió a la bici con él. Él siempre decía que nunca había que perder la humildad y el cariño con la gente que estaba al costado de la ruta, me quedé escuchandolo, eso me quedó grabado, yo tenía 4 o 5 años...".

image.png

Por último, el pequeño de los Rufino señaló un momento importante que marcó sus inicios en el periodismo. Es que no cualquiera tiene un mano a mano con Remco Evenepoel, el belga campeón del mundo y medallista olímpico. Tarareó dos preguntas en inglés y estuvo preparado cuando lo vio llegar al Hotel para la Vuelta a San Juan.

"Fue en la Vuelta a San Juan 2023. Días posteriores a que arranque el evento preparé dos preguntas en inglés para poder hablar con algún ciclista extranjero y en el día de la presentación tuve la suerte de poder hablar con Remco. Fue increíble", cerró el periodista de las ruedas.