De China a San Juan para correr 18 kilómetros por los desafiantes cerros de Punta Negra

"Es mi primera carrera y un gran desafío para mí. Me gustaría terminarla, quizás no muy bien, pero culminar el recorrido. Como es mi primera carrera quiero hacerlo a una velocidad tranquila, resguardando mi seguridad. Por lo poco que pudimos ver, el terreno es bastante complejo. No tengo una ambición por lograr un tiempo específico, sino terminar la carrera bien y sin ningún inconveniente", destacó el protagonista a Tiempo de San Juan.

Si bien el año pasado ya estuvo en San Juan, esta es la primera vez que le dedica tiempo en la provincia a su gran afición. Ya estuvo mirando a través de Instagram algunas imágenes del dique Punta Negra, donde se disputará la competencia, y calificó al terreno como "pintoresco". Por sus labores, apenas pudo ir al Cerro Blanco a buscar su merchandising y acreditación.

Además de deportista, Weijie representa a una de las tantas empresas chinas que apuesta por Argentina. Es representante de Wego, la firma que, a través del Laboratorio Asserca, distribuye insumos como jeringas, equipos de transfusión de sangre y agujas especiales a los hospitales de la provincia. Justamente Adolfo Stel, dueño de la empresa bonaerense, es quien lo impulsó con el deporte, además de ser su compañero de aventura en Punta Negra. "En China trabajan muchísimo realmente, incluidos los sábados y a veces los feriados o domingos. Le dije que empezara a correr, sino era trabajar y estar en el departamento. No hacía más que eso. Y empezó a entrenar y después se anotó en algunas carreras. Ahora vinimos a San Juan por trabajo y también por la carrera", comentó Stel, quien disputará la distancia de 70 kilómetros.

El running es la primera actividad recreativa para Weijie, quien acostumbraba a dedicarle gran parte de su tiempo al trabajo. Contó que su día consta, a veces, de 16 horas de trabajo (en realidad son 12, pero por la diferencia horaria suma otras 4 horas más de labores para estar en contacto con sus pares en China). De igual modo desde hace un tiempo se las arregla para sumar kilómetros, sobre todo cuando está en Argentina, ya que en donde él vive hay pocos eventos deportivos y en invierno hay mucha nieve, por lo que el gimnasio es la única alternativa para hacer ejercicio.

"En Argentina estoy un poco más relajado. Hay muchas fiestas y la gente no tiene una vida tan rápida (a las corridas) como en China. Entonces puedo trabajar y relajarme, en mi tiempo extra. Me tengo que acostumbrar a la vida de Argentina, porque no puedo trabajar como en mi país, es casi imposible. Pero estoy feliz y disfruto de esta vida", expresó, aunque su felicidad estaría completa con su familia también en el país.

Como se trata de su primera experiencia en la montaña, tiene todo previamente planificado respecto a la carrera y la alimentación, ya que serán aproximadamente tres horas de competencia. "Aquí todo depende de mi cuerpo. Tal vez pueda alimentarme con algunos geles, pero no demasiados", señaló Weijie. "Estamos haciendo mucho hincapié en que se hidrate bastante. Porque uno no se da cuenta, pero uno se abriga mucho durante la carrera y si empieza a transpirar se puede llegar a deshidratar. Igual hay muchas zonas de hidratación, parece que la organización es muy buena", agregó su compañero de competencia y también amigo.

"San Juan es otra ciudad diferente a Buenos Aires, muy relajada. La gente es muy agradable, la comida es barata comparada con Capital. Son experiencias diferentes. El estilo de vida aquí es mucho más lindo", expresó Weijie.

