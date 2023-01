¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi con el PSG?: lo anunció el DT Galtier

"Leo se entrenó ayer y hoy. No jugará mañana. Nos estamos asegurando de que esté listo para el próximo partido", expresó Galtier en la previa del partido de mañana ante Chateauroux, un equipo de la tercera división, por los 32avos de final de la Copa de Francia.

Por lo tanto, la reaparición de Messi sería el próximo miércoles contra Angers por la 18va fecha de la Liga 1 francesa.

En las últimas horas surgió la duda sobre si el club y los hinchas debían homenajear a Messi por el título del Mundo obtenido tras derrotar en la final a Francia y Galtier no esquivó la pregunta.

"Veremos cuando sea su próximo partido, pero no hay demanda ni necesidad de celebrar por parte de Leo. Me atrevo a esperar que nuestros seguidores lo celebren, no hay razón para no hacerlo. Es Messi, un jugador del PSG, que es campeón del mundo. Tenemos mucha suerte de tener a un jugador como él en casa", aseguró.

París Saint Germain, sin Messi, Neymar ni Kilian Mbappé, visitará este viernes desde las 17 a Chateauroux en el estadio Gaston Petit con capacidad para poco más de 17.000 espectadores.

¿Qué pasa con Neymar? "La ausencia de Neymar estaba prevista desde hace un tiempo. Los jugadores que fueron a la Copa del Mundo han estado seguidos por nuestro equipo médico y hemos decidido que Ney sea tratado de su grave torcedura de tobillo", precisó Galtier en la conferencia de prensa previa al partido.

El brasileño se lesionó en el tobillo en el primer partido del Mundial, contra Serbia, antes de regresar en octavos, marcando un gol ante Corea del Sur. La Seleçao fue eliminada en cuartos de final por Croacia.

¿Y Mbappé? El delantero francés y el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi tienen unos días de descanso tras haber regresado a los entrenamientos justo después de la finalización del Mundial. Actualmente están en Estados Unidos.

FUENTE: Clarín con información de Agencias