¿Cuál Selección Argentina fue mejor?: el Pato Fillol salió al cruce de Rodrigo De Paul

"Que me perdonen, pero ésta es la mejor Selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores pero como equipo le ganamos a todos los campeones ", justificó De Paul en una entrevista con TyC Sports.

"Le ganamos al campeón de América (Brasil), al de Europa (Italia) y al del Mundo (Francia). Además, terminamos la Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia y en Perú y rompimos el récord de partidos invictos", detalló el mediocampista de la "Scaloneta".

"Yo lo siento así y no quiero que se enoje nadie porque la Argentina tiene una historia sumamente importante y rica", agregó De Paul.

El volante pidió que no se enoje nadie pero sus dichos no cayeron muy bien en el oído de algunos referentes históricos de la Selección, en especial en aquellos que se consagraron campeones en el 78 y el 86.

El primero en contestar fue Pedro Pasculli, campeón con el equipo que encabezaron Maradona y Bilardo en México 86. quien hablando en Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad: "Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca".

“Me parece que De Paul no estuvo correcto, no es una ofensa, está claro, pero no queda bien. Cada Selección tuvo su momento. Lo principal es que hicimos feliz a un pueblo, no solamente ellos, también nosotros en el 86 y los muchachos del 78. Solamente la Selección puede unir a un pueblo, increíblemente, cuando debería ser normal”, señaló el Vasco Olarticoechea, otro de los que levantó la copa en México 86.

Por el otro lado, Daniel Bertoni tampoco estuvo muy de acuerdo con las declaraciones de De Paul: “Estoy orgulloso de haber vestido la camiseta de la Selección y que Argentina tenga tres Mundiales. Las comparaciones son muy feas, ya que las tres tuvieron contratiempos en las finales pero supieron dar vuelta la situación y ganar el Mundial. Orgulloso de que Argentina tenga tres estrellas”.

Ahora, el que habló fue el Pato Fillol, que agarró su celular y se grabó en un video que compartió en Instagram.

"Quiero dar mi opinión sobre la declaración de Rodrigo De Paul, que la rompió en la Copa del Mundo, en la Selección, en la Copa América, en todos lados", comenzó diciendo el Pato, una leyenda del arco argentino.

"Si le preguntan a Kempes o a Tarantini, van a decir lo mismo, que la mejor fue la del 78. Si le preguntás a Ruggeri o a Burruchaga, van a decir lo mismo, que la mejor fue la del 86. Rodrigo tiene todo su derecho de dar su opinión", afirmó Fillol, bancando al ex Racing, aunque dejándole un consejo.

"Lo único que genera polémica es que a veces conviene no decirlo uno, sino los demás. Yo era muy joven cuando gané la copa del mundo y me hacían la misma pregunta. Un montón de veces. Y siempre dije, y lo digo ahora, que uno no puede decir si uno fue el mejor o el peor".

"El tiempo, que es el más sabio, te va a ubicar en el lugar que a vos te corresponde. Eso fue lo que siempre dije y lo que pienso. Quizá lo de Rodrigo De Paul fue porque lo dijo él, pero no generemos una polémica", pidió el Pato.

"No generemos una polémica y disfrutemos este Mundial maravilloso que ganamos. No nos empecemos a lastimar con estas cosas. No le hacen bien al fútbol ni al país ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros, que termine ya".

"Que sea una pequeña polémica, Rodrigo tiene todo su derecho a dar su opinión", cerró el Pato, tan sabio como el tiempo, a sus 72 años.