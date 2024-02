Cristiano Ronaldo fue sancionado por hacer gestos obscenos cuando le gritaron "¡Messi!"

A Cristiano Ronaldo no le gusta nada cuando le gritan a viva voz "¡Messi, Messi!" En las diferentes ocasiones que le ha tocado vivir estos momentos el portugués responde insultado y al extremo de hacer gestos obscenos.

Esto fue lo que pasó en el último partido con su equipo. La hinchada rival vitoreó el nombre de Lionel Messi , actualmente jugando en Estados Unidos con el Inter Miami, y a Cristiano Ronaldo no se le ocurrió responder de otra forma que haciendo un gesto fuera de lugar.

El astro de Portugal trató de justificarse por su actitud para que no recaiga una sanción, pero sus argumentos no sirvieron de nada porque la Federación de Fútbol de Arabia Saudita lo sancionó. No podrá jugar para Al-Nassr el jueves (partido de la Liga Profesional Saudí) y deberá abonar 30000 ryals saudíes (unos 7500 euros aproximadamente).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1762970936322691221&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo fue suspendido con un partido y una multa de € 7.500 ¿El motivo? Este gesto contra la hinchada de Al-Shabab en la victoria 3-2 de Al-Nassr. La decisión fue determinada por el Comité Disciplinario de la liga de Arabia Saudita. pic.twitter.com/2WKYXCNTJV — VarskySports (@VarskySports) February 28, 2024

Los gestos obscenos de Cristiano Ronaldo

El polémico accionar del luso se dio el pasado domingo, luego del triunfazo 3-2 de su Al-Nassr ante Al-Shabab en condición de visitante, por la Liga Profesional Saudí.

En resumen, el goleador decidió dedicarle la victoria a los hinchas del local -que lo habían vuelto loco durante todo el encuentro nombrando a Messi- y lo hizo con un curioso movimiento que tuvo a sus partes íntimas como protagonista.

Difícil explicarlo, mejor verlo. Lógicamente, los gestos no cayeron bien y Al-Shabab expresó su bronca. Entonces, la Federación de Fútbol de Arabia Saudita tomó la decisión de investigar en detalle el hecho.

Lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre este episodio

"Respeto a todos los clubes. Y el gesto tras el triunfo expresa fuerza y victoria, y no es vergonzoso. Estamos acostumbrados en Europa", fue la justificación del luso ante los medios de Arabia Saudita. Sin embargo, no le alcanzó para afectar a su favor el pensamiento del Comité de Disciplina y Ética de la Federación de Fútbol Saudí.

Fuente: TyC Sports