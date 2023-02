Crisis en el Lanteri: enojo de padres por el despido de un entrenador

Fichaje bomba Chelsea presentó en las redes a Enzo Fernández con un video muy particular

“Esto nos molesta por la forma, porque ellos se enteran por el grupo del WhatsApp que quedan desvinculados del club. Ellos son un grupo de trabajo, más allá que Víctor y Jésica sean esposos, son un equipo, y estamos desconformes. Queremos que sigan en la preparación de nuestros niños, porque son excelentes”, señaló Carina.

Ante esta situación, la falta de una respuesta de parte de la Comisión Directiva y el inicio de la temporada, los padres del club se organizaron para presentar una nota con el fin de solicitar se revise la decisión tomada. “Exigimos que se tenga en cuenta el deseo de los padres y jugadores/as de seguir construyendo el proyecto que llevamos acompañando desde hace años”, señala parte del escrito que va a ser entregado esta tarde.

Según los padres que han expresado su enojo por la decisión, las tres personas que desvinculadas del club han sido fundamentales en el crecimiento de los jugadores, ya que tienen contacto con inferiores y todas las categorías del femenino que tiene el club. Ante esto, Carina señaló “es una falta de respeto, no han tenido un poco de cordura. Los padres estamos muy molestos”.

Y continuó “esta semana hubo entrenamiento del U13 e inferiores y hay padres que no han mandado a los niños a entrenar, en forma de protesta. Queremos que ellos se queden en el club. Ellos no tienen en cuenta que, si los desvinculan del club, no queda nadie”.

El pedido de los padres es uno solo y puntual: que vuelva a funcionar el equipo de trabajo que estuvo operativo hasta diciembre del año pasado. De lo contrario, varios no descartan retirar a sus chicos del club.