Cozzani, el arquero mendocino de polémico paso por Concepción que ahora hizo historia con el Calamar

Juan Pablo Cozzani fue protagonista de uno de los batacazos del fútbol argentino en el último año. El arquero mendocino tuvo una actuación determinante en el histórico triunfo de Platense sobre River en el Monumental , por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional . Respondió con seguridad en los 90 minutos, atajó un penal en la definición y se metió en la historia del Calamar . Pero no hace tanto, su realidad era muy distinta: hace apenas cuatro años, era titular en San Martín de San Juan y su paso terminó entre críticas, errores puntuales y una salida por la puerta de atrás.

Sin embargo, en el 2021 pasó todo lo contrario. En la segunda parte del campeonato, el equipo perdió regularidad y el arquero comenzó a cometer errores importantes. El punto de quiebre fue un partido ante Ferro, por la fecha 29: el equipo sanjuanino ganaba 2-0 y terminó perdiendo 3-2 con dos salidas fallidas de Cozzani que derivaron en goles del rival. A eso se sumó un cruce con los hinchas a través de redes sociales, luego de recibir fuertes críticas. Esa fue su última aparición con la pilcha verdinegra.

"Son hinchas, pueden opinar libremente, tienen todo el derecho. Pero me preocuparía si me criticara gente del fútbol", expresó en redes sociales, lo que generó polémica en todo Concepción. Es que la frase no cayó bien ni en la tribuna ni en la dirigencia. El clima se tornó irrespirable, y al poco tiempo se resolvió su desvinculación. En total, atajó 36 partidos en San Martín.

Tras su salida, volvió a Lanús y luego pasó a Deportivo Maipú, donde encontró continuidad. En enero de 2024 firmó con Platense para disputar la Liga Profesional y se ganó el puesto con trabajo. El miércoles por la noche, en la cancha de River, coronó su mejor actuación en Primera División.