¿Correctivo? Velasco no aparece en la lista de Boca para recibir a Rosario Central

Velasco no está en la lista de Boca.

Boca tendrá un ausente de peso en la lista de convocados para recibir a Rosario Central este viernes, desde las 20 horas, por la octava fecha del Apertura de la Liga Profesional. Alan Velasco , ejecutor del penal que eliminó al equipo de la fase 2 de la Copa Libertadores, no estará en el banco de suplentes de Fernando Gago a causa de una lesión.

En este sentido, el futbolista de 22 años, que fue la segunda compra más cara de la historia del Xeneize, no pudo entrenarse en la práctica del jueves a la par de sus compañeros. En cambio, hizo tareas de rehabilitación en el gimnasio. Por lo tanto, el cuerpo técnico decidió marginarlo de la nómina, con miras a que se cure definitivamente durante el transcurso de la próxima semana.

Aparte de no estar en condiciones físicas de jugar, resolvieron no arriesgarlo también para cuidarlo. Saben que no será simple hacerle frente a una Bombonera que podría ebullir y ser hostil, sobre todo si se tiene en cuenta que Velasco falló el penal que sentenció la eliminación de Boca de las copas sudamericanas de este año.

En tanto, Carlos Palacios, que había tenido alguna pequeña molestia y venía de sufrir un cuadro febril en los días previos a la Libertadores, se entrenó de forma normal con el resto del plantel y concentrará de cara al viernes por la noche. Incluso, todo indica que arrancaría de titular, porque Gago -en la cuerda floja tras lo sucedido ante Alianza Lima- tiene planeado repetir buena parte de los nombres que participaron del último partido.