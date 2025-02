Copa Davis escandalosa: perjudicaron a Brasil por decisiones arbitrales dudosas

En el noveno game, Seyboth Wild sacó 4-4 con break point en contra y finalizó el punto junto a su rival en la red, aunque Fils jugó una pelota larga que se marchó fuera de los límites y equilibraba todo nuevamente en 40-40. Sin embargo, el juez de silla cobró “touch”, en referencia a que la bola había tocado bajo su mirada en la raqueta del sudamericano. Este fallo le otorgó el quiebre al tenista francés, que pasó a estar 5-4 y le tocaba sacar para llevarse el partido.

Cómo le robaron a Brasil en la Copa Davis...



La pelota de Fils fue claramente mala, pero según el umpire tocó antes en Seyboth Wild.pic.twitter.com/3GtcKiQH2v — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 1, 2025

La decisión generó la queja inmediata del Thiago Seyboth Wild sumado al capitán brasileño, Jaime Oncins, para reclamar la equivocación arbitral en una circunstancia sensible del encuentro. Al game siguiente, la controversia retornó a la escena con el marcador 30-30, cuando supuestamente el sudamericano pensó que había ganado el punto después de que su contrincante había mandado la pelota a la red, pero el umpire lo frenó antes de esa resolución por entender que Thiago había pedido un challenge para revisar un pique rival anterior.

Incluso, el deportista se había colocado en la cancha como si pensara que tenía posibilidad de break a favor poniéndose 30-40, pero recién en ese momento cayó en que se interpretó un grito suyo con un pedido de desafío, el cual dio resultado favorable a Arthur Fils, quien sacó 40-30 con match point en su favor. Todo finalizó en 6-4 y Seyboth Wild mantuvo un acalorado diálogo en la red después de las decisiones arbitrales que marcaron el pulso de lo sucedido.

Instantes después, el vencedor del duelo dejó su mirada sobre las dos jugadas en frases vertidas por el sitio especializado We love tennis: “Hubo una disputa en el 4-4 en el punto de quiebre. El árbitro dijo que había tocado la pelota y él dijo que no. Yo escucho al árbitro. Luego en el 5-4, 30-30, habló, dijo: ‘desafío’, pensé que teníamos que repetir el punto pero al final no lo hicimos, nos dio punto de partido, no tenía ni idea. Y cuando nos dimos la mano, me dijo algo, excepto que yo no soy su hijo, así que eso no existe”.

La tensión continuó en la pista de cemento con ambos tenistas discutiendo al lado de la zona de descanso y debió intervenir el capitán de Francia, Paul-Henri Mathieu, para sacar a su pupilo del lío y calmar las aguas.

Más adelante, Thiago Seyboth Wild hizo una autocrítica sobre su enojo dirigido al colega. “El árbitro tomó una decisión equivocada que terminó teniendo una influencia en el resultado.

Todos cometemos errores, es algo que pasa, pero fue un gran error. Cambió la dinámica del partido. Con Arthur, fue solamente la calentura del momento, nos dijimos unas palabras, pero exageramos. No he podido hablar con él, pero lo haré. Es un buen tipo, y yo solo estoy decepcionado por el error del árbitro”, manifestó en conferencia de prensa.

Además, el diario galo L’Équipe hizo hincapié en la primera acción con las palabras dichas por el local. “En el 4-4 (del segundo set), no creo que él haya tocado la pelota. Después no sé si en el caso contrario él me hubiera dado el punto...”, dejó la puerta abierta Fils. Y estuvo de acuerdo Seyboth Wild: “Para ser honesto, no creo que debería haberle dado (el punto). Probablemente yo no lo habría hecho, creo que ningún jugador lo haría. Pero eso no importa, no es responsabilidad de él, es el árbitro quien debe decidir. El árbitro tomó una mala decisión y eso cambió completamente el partido”.

Brasil está obligado a ganar los tres puntos restantes de la serie al mejor de cinco partidos. Este domingo se resolverá todo a partir de las 10 (hora argentina) con el partido de dobles con la dupla local Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert frente a Rafael Matos y Marcelo Melo. De ser necesario, Thiago Seyboth Wild se medirá a Ugo Humbert y João Fonseca chocará con Arthur Fils. Ya espera Croacia por el ganador en la segunda ronda, la cual será en la semana que comienza el 8 de septiembre de 2025 y determinará la confección de los participantes para las Finales, que ya tiene clasificado al último campeón y organizador, Italia.

Fuente: Infobae