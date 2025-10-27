Continúa la Fecha 18 del Clausura: varios equipos se juegan la clasificación a los Play Off

La Fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol sigue su curso y entra en la etapa decisiva del campeonato. En el inicio de la jornada, disputado el viernes en el estadio Ramón Pablo Rojas, Peñarol venció 2 a 0 a Juventud Zondina con dos goles de Facundo García y se mantiene en la pelea por la clasificación.

Con ese resultado, el Bohemio sumó tres puntos vitales y escaló posiciones en la tabla, mientras que Juventud Zondina perdió terreno en la lucha por los puestos de privilegio.

La acción continuará el martes 28 de octubre, cuando Desamparados reciba a Colón Junior desde las 17 horas, en un partido clave por los primeros lugares.

El miércoles 29 se completará la fecha con los siguientes encuentros:

Carpintería vs Alianza , en Carpintería.

Sarmiento vs Árbol Verde , con cancha a confirmar.

Minero vs Marquesado , en cancha de Juventud Unida.

López Pelaez vs 9 de Julio , en López Pelaez.

Trinidad vs Aberastain , en Trinidad.

Rivadavia vs Villa Obrera , en Rivadavia.

San Lorenzo vs Unión, en cancha de San Lorenzo.

Con Unión ya clasificado a la final y Desamparados asegurado en los play off, el resto de los equipos encara esta penúltima fecha con la obligación de sumar para no quedarse afuera de la definición del Clausura.