Continúa la Fecha 18 del Clausura: varios equipos se juegan la clasificación a los Play Off

La Fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol sigue su curso y entra en la etapa decisiva del campeonato. En el inicio de la jornada, disputado el viernes en el estadio Ramón Pablo Rojas, Peñarol venció 2 a 0 a Juventud Zondina con dos goles de Facundo García y se mantiene en la pelea por la clasificación.
Con ese resultado, el Bohemio sumó tres puntos vitales y escaló posiciones en la tabla, mientras que Juventud Zondina perdió terreno en la lucha por los puestos de privilegio.
La acción continuará el martes 28 de octubre, cuando Desamparados reciba a Colón Junior desde las 17 horas, en un partido clave por los primeros lugares.
El miércoles 29 se completará la fecha con los siguientes encuentros:
-
Carpintería vs Alianza, en Carpintería.
-
Sarmiento vs Árbol Verde, con cancha a confirmar.
-
Minero vs Marquesado, en cancha de Juventud Unida.
-
López Pelaez vs 9 de Julio, en López Pelaez.
-
Trinidad vs Aberastain, en Trinidad.
-
Rivadavia vs Villa Obrera, en Rivadavia.
-
San Lorenzo vs Unión, en cancha de San Lorenzo.
Con Unión ya clasificado a la final y Desamparados asegurado en los play off, el resto de los equipos encara esta penúltima fecha con la obligación de sumar para no quedarse afuera de la definición del Clausura.