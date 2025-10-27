lunes 27 de octubre 2025

Fútbol sanjuanino

Continúa la Fecha 18 del Clausura: varios equipos se juegan la clasificación a los Play Off

La penúltima jornada ya tuvo su inicio con triunfo de Peñarol ante Juventud Zondina. Unión ya tiene asegurado su lugar en la final y Desamparados en los play off, mientras el resto pelea por meterse entre los clasificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol sigue su curso y entra en la etapa decisiva del campeonato. En el inicio de la jornada, disputado el viernes en el estadio Ramón Pablo Rojas, Peñarol venció 2 a 0 a Juventud Zondina con dos goles de Facundo García y se mantiene en la pelea por la clasificación.

Con ese resultado, el Bohemio sumó tres puntos vitales y escaló posiciones en la tabla, mientras que Juventud Zondina perdió terreno en la lucha por los puestos de privilegio.

La acción continuará el martes 28 de octubre, cuando Desamparados reciba a Colón Junior desde las 17 horas, en un partido clave por los primeros lugares.

El miércoles 29 se completará la fecha con los siguientes encuentros:

  • Carpintería vs Alianza, en Carpintería.

  • Sarmiento vs Árbol Verde, con cancha a confirmar.

  • Minero vs Marquesado, en cancha de Juventud Unida.

  • López Pelaez vs 9 de Julio, en López Pelaez.

  • Trinidad vs Aberastain, en Trinidad.

  • Rivadavia vs Villa Obrera, en Rivadavia.

  • San Lorenzo vs Unión, en cancha de San Lorenzo.

Con Unión ya clasificado a la final y Desamparados asegurado en los play off, el resto de los equipos encara esta penúltima fecha con la obligación de sumar para no quedarse afuera de la definición del Clausura.

