Conoció a Centenario cuando era un niño y ahora es un amor inseparable: Gustavo, el pulmón que hace funcionar al club

Su pasión por la institución de Chimbas nació sin querer: "Cuando llegué a San Juan (a los 11 años) yo solo conocía las canchas chicas, como las de futsal. Y cuando me hice un grupo de amiguitos de la calle Centenario, una tarde me preguntaron si me quería ir a probar y como quedaba de paso, fui. A partir de ese momento no me separé más. Nunca dejé de ir al club".

gustavo 1

Su vínculo con la institución Fortinera inició así. Inocente y probando suerte como hacen todos los pibes en los clubes. Pero lo loco pasó después. Gustavo se formó como futbolista y dijo haber sido un buen marcador de punta que jugaba a pierna cambiada, pero que a los 21 años se dio cuenta que el fútbol no era lo suyo, o al menos dentro de una cancha: "Era muy joven. No lo disfrutaba. Me ponía muy nervioso siempre que me tocaba jugar. Me daban muchos nervios que me dieran la pelota. No sabía que hacer. Hasta que un día dije 'no, esto es una tortura para mí, el estar adentro, pero es una pasión y tengo que buscar la forma de estar ligado para seguir yendo a la cancha'"

Después de ese clic, Gustavo empezó a incursionar de otra manera en Centenario Olímpico. Ya no era solo el pibe que iba todos los días a entrenar, si no que se preocupaba por hacerle bien al club pero desde un lado externo a la cancha: "No puedo definir mi función en una sola palabra. Soy técnico, ayudante de campo, utilero, aguatero, masajista, lavo la ropa de los chicos de la 4ta categoría que dirijo. Siempre estoy ahí".

3ce71c98-f51a-43a6-8e88-017f345e1ddf.jpg

El club tiene muchos capítulos en su rica historia, a los 45 años desde que se fundó. Sin duda todos ellos sean de alegría o de tristeza han marcado una parte importante en la institución. A eso Gustavo lo sabe muy bien y cuenta que entre todo lo lindo que lleva de "convivencia" con el club de Chimbas, uno de los momentos más importantes fue el que pasó hace 14 años, en el que se midieron ante Aberastain en cancha de Unión por el ascenso: "Fue emocionante y satisfactorio. Y después la tristeza que pasamos cuando estuvimos al borde del ascenso cuando nos enfrentamos a Sarmiento el año pasado. Éramos candidatos, veníamos trabajando muy bien. Sin desmerecer a Sarmiento, pero era Centenario el que tenía que estar en la A. Fue un golpe durísimo".



gustavo 2

Gustavo dijo que ama profundamente a Centenario pero que después de que perdieron esa final decidió no seguir dirigiendo: "Fue por una cuestión personal. El club me demanda mucho tiempo, siempre estoy acá y después con los partidos. Por tema de mis hijos, de tener que verlos en ciertos horarios, les estaba haciendo falta al club también".

