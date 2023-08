Cónclave de cracks: Lionel Messi y Novak Djokovic, juntos en Nueva York

El encargado de retratar este encuentro y sacarlo a la luz fue el empresario Jorge Mas, uno de los principales propietarios del Inter Miami de la MLS. El cubano no ocultó su felicidad por coincidir con las dos leyendas. En su cuenta de Twitter escribió “¡What a Night!” (¡Qué noche!, en español) junto a dos emojis de una cabra, en alusión a la palabra GOAT (significa cabra en inglés), por las siglas de Greatest Of All Times (Mejor de todos los tiempos, en español).