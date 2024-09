Con jerarquía, Pay The Man se quedó con el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

El Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la prueba más importante del año en el turf sanjuanino, tuvo un protagonista indiscutible: Pay The Man. El talentoso caballo, defensor del Stud La Nona de Tudcum (San Juan), se destacó con una actuación imponente que confirmó su jerarquía y estatus de favorito en la previa del evento.

Bajo la conducción experta de Eduardo Ruarte, Pay The Man, descendiente de Treasure Beach, adquirió el control de la carrera desde el inicio. Apenas cruzó el disco por primera vez, el ejemplar dirigido por el entrenador Oscar Stemberger tomó el liderazgo y, con una autoridad notable, no lo soltó en ningún momento del recorrido. A lo largo de los 2200 metros de superficie normal, el caballo impuso su ritmo, dejando en clara su superioridad sobre sus competidores.

image.png

Con un tiempo de 2'23"47c, Pay The Man cruzó la meta con varios cuerpos de ventaja sobre su principal perseguidor, Vivi Jurando, que quedó en segundo lugar. Overlord, otro de los competidores destacados, llegó a la tercera posición. contundente victoria de Pay The Man no dejó margen para dudas sobre su supremacía en la pista, demostrando un excelente rendimiento y un impecable trabajo del equipo que lo acompaña.