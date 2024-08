¡Con el 10, no!: activistas atacaron y destrozaron la casa de Lionel Messi

"La mansión es una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. Mientras esto sucede, solo en Baleares han muerto entre 2 y 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor. El 1% más rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres", son algunas de las frases que acompañan las imágenes del acto ilegal contra la casa del jugador de fútbol y en las que, además, aparecen los autores posando frente a la entrada de casa con una pancarta: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ayuda al planeta. Cómete a los ricos. Abolición de la policía").