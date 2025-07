Con 12 años, Olivia Padilla se entrena bajo viento y frío para cumplir su sueño de llegar a los Evita Nacionales

En un nuevo episodio de Almateur , la serie de entrevistas de Tiempo de San Juan , Olivia contó cómo encontró en el atletismo un lugar que le da tranquilidad, amistades y motivos para superarse. “ Me encanta correr, me da paz, los atardeceres acá son hermosos y me encanta poder llegar a casa y descansar ”, confesó.

image

Especialista en 80 y 150 metros llanos y 80 metros con vallas, la atleta recordó que antes probó gimnasia, natación y danza, pero ninguna disciplina la atrapó como esta. Fue su madre quien le propuso probar, luego de ver por telelvisión competencias de atletismo de los Juegos Olímpicos Paris 2024 y desde entonces no paró. “Por más que haya calor o frío, vos tenés que ir a entrenar, porque si estás siguiendo una meta, la tenés que hacer bien. Y aparte, me encanta venir, no es que me obliguen”, destacó Olivia, que cursa primer año en el Colegio San Francisco.

Entre entrenamientos, risas por caídas en las vallas y el deseo de comprarse algún recuerdo si llega a Mar del Plata, Olivia resumió todo lo que significa para ella este deporte: “El atletismo para mí significa estar tranquila, esforzarme, descargarme y hacer amistades”.

Por más que haya calor o frío, vos tenés que ir a entrenar, porque si estás siguiendo una meta, la tenés que hacer bien. Y aparte, me encanta venir, no es que me obliguen Por más que haya calor o frío, vos tenés que ir a entrenar, porque si estás siguiendo una meta, la tenés que hacer bien. Y aparte, me encanta venir, no es que me obliguen

Su historia refleja el sacrificio y la pasión de cientos de chicos sanjuaninos que, más allá del frío o el calor, corren detrás de un sueño.

Mirá el video completo de Olivia Padilla en Almateur: