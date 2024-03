Cómo se prepara para recibir el clásico cuyano La Punta, el pueblo más joven de Argentina

Previa Vs. Tomba

Previa Vs. Tomba Una fanática de Godoy Cruz palpitó el clásico cuyano: del "a San Martín lo veo flojo" al "va a ser una fiesta"

Según la información a la que pudo acceder Tiempo de San Juan, serán 850 las personas afectadas al dispositivo que montarán para el próximo lunes y todas ellas corresponden a Seguridad Vial, Dirección Prevención y Gestión de Emergencia y Policía provincial.

kgdfgg.jpg El clásico se jugará el lunes 25 de marzo desde las 17.15hs, con arbitraje de Darío Herrera.

En principio, las hinchadas de San Martín y Godoy Cruz no se cruzarán en el ingreso a la provincia de San Luis ni en los accesos al estadio, y tampoco lo harán a la salida. Ambos grupos se movilizarán por lugares y rutas diferentes. Eso sí, quienes lleguen a la zona céntrica de manera particular y no en los colectivos de la denominada "barra", podrán transitar con total normalidad: estos lugares serán supervisados por la policía comunal.

"Es un estadio muy cómodo para poder trabajar en operativos porque tiene dos ingresos bastante marcados y bien separados, esto para que las hinchadas no se crucen nunca. De hecho, algunos lo hacen por la Ruta 146, que normalmente tiene contacto e ingreso directo a la Ruta 7, que es la que te lleva directamente hasta el estadio sin entrar a la ciudad. Y por otro lado, tenés también el acceso por la autopista 25 de Mayo. Cada hinchada tiene estacionamientos muy cómodos y amplios para recibir una gran cantidad de colectivos, como ha ocurrido en otros partidos", explicaron desde el Ministerio de Seguridad de la vecina provincia a este medio.

El operativo comenzará en los ingresos a San Luis, donde se implementarán cortes y controles para identificar a los hinchas sanjuaninos como mendocinos. El grueso de las parcialidades llegará en colectivos, movilidades que serán custodiadas por los efectivos policiales hasta el lugar de "acampe", que estará ubicado en las inmediaciones al estadio.

Más sobre el estadio Juan Gilberto Funes

Se encuentra en la ciudad de la Punta, a 20 kilómetros de la capital de San Luis y enclavado en un escenario natural increíble. Fue sede de la segunda edición de la Supercopa Argentina, que tuvo como ganador a Vélez, en la Final ante Arsenal. Cuenta con una capacidad de 15 mil espectadores aproximadamente.

copaa.jpg

El estadio fue inaugurado el 27 de marzo de 2003, en un encuentro amistoso disputado entre Independiente y Vélez. Además, obtuvo una mención de la Asociación de Fútbol Argentino como mejor estadio del Interior del país y cumple con todos los requerimientos dispuestos por la FIFA.

En octubre del 2023 fue la última vez que San Martín jugó en el estadio puntano. Fue contra San Lorenzo, también por Copa Argentina, partido que terminó en victoria del Ciclón con tanto de Federico Girotti.

Su nombre recuerda al ex delantero puntano Juan Gilberto Funes (1963-1992), quien jugó en Argentina, Francia, Colombia y Grecia. Sus etapas más destacadas en la Argentina fueron en River, club con el que ganó la Copa Libertadores de América en 1986, y en Vélez, la institución en la que se retiró.