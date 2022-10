¿Cómo están los nueve 'tocados' de la Selección Argentina?

La buena noticia que recibió el DT recientemente está vinculada al arquero del Atalanta de Italia. Tras ser operado hace un mes por una fractura con desplazamiento del complejo orbital/maxilar derecho, Musso disputó un amistoso con su equipo días atrás ante un equipo del ascenso y reapareció de forma oficial el fin de semana como suplente de Marco Sportiello ante Lazio. ¿El detalle? Utiliza una máscara para proteger la zona que se lesionó el 18 de septiembre ante Roma. La pregunta ahora es si le alcanzará para pelear por el tercer sitio en el cupo de arqueros con Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Otro caso que podría sacarle una media sonrisa al entrenador es el de Foyth, que ya está por cumplir los dos meses de inactividad por una contusión postraumática en su rodilla izquierda. Su ahora ex entrenador, Unai Emery, confirmó días atrás que avanzó en su recuperación y en Villarreal esperan que vuelva a tener actividad próximamente: “Foyth está más cerca, ha empezado ya a correr, viene de una lesión más larga”. Y agregó: “Creo que antes del parate por el Mundial podemos verlo. Foyth al final era una lesión que hablaban de plazo 6-8 semanas y lo va a cumplir, aunque queríamos adelantarlo”.

El caso más preocupante, sin dudas, es el de Paulo Dybala. El futbolista de 28 años sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo el pasado 9 de octubre y los pronósticos más favorables lo ponen de regreso recién para el inicio de la Copa del Mundo. Un integrante del cuerpo médico de la Selección viajó puntualmente a Italia para acompañar a la Joya durante un procedimiento especial que está realizando con plaquetas para agilizar su recuperación. Este es uno de los grandes temas en la cabeza de Scaloni, porque esperará hasta último minuto para saber cómo está el futbolista de la Roma para terminar de delinear la lista definitiva.

Un deportista que también está realizando un trabajo diferenciado para mejorar su situación es Exequiel Palacios, que ante el aluvión de lesiones y el buen nivel de Enzo Fernández parece perder terreno en la puja por viajar a Qatar. Acompañado por dos especialistas en Alemania que contrató especialmente para mejorar su situación física y alimentación, el Pala se sumó recién el lunes al entrenamiento con el resto del plantel pero todavía no reapareció oficialmente tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo el 10 de septiembre pasado. El tiempo apremia: sólo hay seis partidos del Bayer Leverkusen programados desde aquí hasta que salga la lista oficial.

La agenda de recuperaciones marca que durante las próximas dos semanas tanto Ángel Di María (lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho) como Leandro Paredes (lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo izquierdo) deberían estar disponibles nuevamente en Juventus. El Fideo lleva 15 días desde que sufrió su problema físico, por lo que si se cumplen los tiempos establecidos su retorno debería ser el 2 de noviembre en la última fecha de Champions League ante PSG o el 6 ante Inter por la Serie A. Luego de esos dos choques, la Vecchia Signora tendrá apenas dos encuentros más por el torneo local: Paredes, en tal caso, podría reaparecer contra Hellas Verona (10/11) o Lazio (13/11).

Los otros tres casos son más bien luces rojas en un tablero con varias preocupaciones. El parte médico que emitió Fiorentina sobre Nico González sembró un poco de alivio, ya que no detectaron “lesiones músculo-tendinosas” y se espera que tenga un poco de descanso en las próximas dos presentaciones de su equipo. Sin embargo, el tema sobre el ex Argentinos Juniors está en los reiterados problemas físicos que arrastró en este semestre, a punto tal que se perdió 7 de los 17 encuentros de la Viola, al mismo tiempo que sólo acumuló 4 titularidades y en la última presentación permaneció apenas 7 minutos en cancha.

Acuña reapareció en Champions con Sevilla, después que Sampaoli haya afirmado que tiene una lesión "crónica"

El tema del Huevo Acuña generó más preocupación a raíz de la última conferencia de prensa de Jorge Sampaoli antes del duelo con el FC Copenhague por Champions League: “Acuña mostró una leve mejoría de ese dolor que tiene en el aductor, que es bastante crónico. Está mejorando”. El lateral izquierdo, una fija en la lista, viene de ser reemplazado en el entretiempo del duelo de Sevilla ante Valencia y ni figuró en la lista de citados para enfrentar al Real Madrid, aunque entró en el encuentro internacional y brindó una asistencia en el grito de Isco. No es una novedad este tema para la selección argentina: este año solamente disputó dos partidos como titular (ante Colombia en febrero y contra Estonia en junio) e ingresó desde el banco en uno (vs. Chile en enero). Viajó a la última gira amistosa por Estados Unidos, pero ni siquiera fue suplente para preservarlo físicamente.

“¿Por qué lo operaría a Acuña? Ese lugar donde tiene la lesión Acuña, por lo que me informa el médico, es muy antiguo para operar. Hay un montón de métodos que solucionan eso muy rápidamente, con ejercicios de prevención y un montón de situaciones. No creo que llegue a ese lugar Acuña más allá que tiene el Mundial. Queremos lo mejor para el futbolista y se está tratando de la mejor manera. El médico me dijo que no es opción eso”, planteó el propio Sampaoli cuando le preguntaron si el argentino debía intervenirse para mejorar su situación física.

El Cuti Romero, por su lado, se ausentó de duelo contra Newcastle del fin de semana y las dudas se colocaron sobre su figura porque tampoco apareció en el parte médico de Tottenham. Los medios ingleses afirman que además no se entrenó en la previa del duelo ante Sporting Lisboa por Champions League y el DT Antonio Conte reconoció su lesión antes de jugar por Champions: “Si existe la posibilidad de que se recupere, lo intentaremos todo porque es un partido importante para nosotros”.

El ex Belgrano de Córdoba tiene un problema en la pantorrilla que lo mantuvo entre algodones durante los últimos encuentros de Tottenham: “Los últimos dos o tres partidos, Romero llegaba todos los días mitad y mitad para decidir si juega o no. Creo que en el pasado nos hemos arriesgado”.

Tampoco se puede perder de vista que a lo largo del último mes también hubo preocupación en torno a la condición física de Messi por una molestia en la pantorrilla que lo marginó de dos encuentros del PSG, aunque ya suma tres encuentros en fila como titular. Algo similar sucedió con Joaquín Correa, que padeció una molestia en el tendón de la rodilla izquierda a comienzo de mes que lo obligó a salir en el duelo de Champions ante Barcelona y lo mantuvo sin jugar en otros dos encuentros. Sin embargo, reapareció como suplente vs. Salernitana y jugó de titular el último fin de semana contra Fiorentina.

El último ítem anotado en el listado médico es el de Gio Lo Celso, que se entrenó diferenciado la semana anterior en Villarreal por una molestia: “No llegó a tener lesión, pero nos daba una muestra de fatiga y de riesgo”, había explicado Emery para justificar sus ausencias ante Osasuna y Barcelona. Como contrapartida, estuvo en el banco el fin de semana sin ingresar ante Almería.

Todos ellos tienen 19 días por delante hasta que Scaloni llegue a la fecha límite para dar a conocer la lista definitiva. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, Argentina tendrá que afrontar el último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos y luego viajará a Qatar para debutar en el Mundial ante Arabia Saudita (22/11).

