Cómo es el trabajo del psicólogo que ayuda a los juveniles a combatir la ansiedad, la presión y la falta de la familia a 7.000 kilómetros de distancia

Viene trabajando con las tres selecciones, aunque con los juveniles y femenino tiene mucho más contacto por las distancias con el plantel senior. Con los pibes hubo una preparación intensa de dos meses, en los que hubo un encuentro semanal.

-¿Cómo y cuándo se empieza a implementar la psicología deportiva en el hockey, en las selecciones?

-A fines del año pasado, fines de noviembre, hicimos el contacto para empezar a trabajar todo el año. Pero en realidad empiezo a trabajar a principios de enero con los tres cuerpos técnicos y ya con los jugadores en febrero para el Panamericano, en ese momento con los dos seniors y con el sub-19.

-¿Qué tan importante es aplicar la psicología en torneos como este, un mundial?

-Para estos torneos la psicología deportiva es clave, porque en un Mundial, que es la máxima competencia de cualquier deporte, los niveles de ansiedad aumentan muchísimo, la presión aumenta muchísimo. Esto se da porque hay mucha exposición sobre todo en San Juan, a nivel medios, redes, y sobre todo con los chicos sub-19 que no han tenido tanto roce internacional, salvo el Panamericano. La psicología es fundamental para bajar los puntos de ansiedad y saber manejar la presión. Eso es lo que más se trabaja, el manejo de presión a través de pensamientos mediativos, que generalmente se suelen manifestar de esa manera.

-¿Se habla el aspecto de la familia, teniendo en cuenta que no todas las familias pudieron venir a Novara?

-Se ha tocado muchísimo el tema de las familias, tanto con el sub-19 como con el femenino. Pero sobre todo con el sub-19 realizamos trabajos de visualización, en donde los chicos se remontan al inicio de sus competencias. Cuando ellos arrancaron a jugar al hockey, realmente siempre es un abuelo, los padres, la madre, un tío quien los llevó, y trabajamos mucho desde la visualización, el tema del esfuerzo que han realizado los padres para que hoy ellos estén acá. Así que es fundamental trabajar con la visualización en este caso.

-¿Qué es lo que más se trabaja con los juveniles, ahora con mayoría de debutantes?

-Lo que más se trabaja es la relajación, para disminuir los niveles de ansiedad. En el partido previo, en el primer partido contra Chile, se hizo un trabajito especial la noche anterior. Y el jueves también hicimos un trabajo de manejo de ansiedad. Eso es lo que más se trabaja en el inicio del campeonato. Y después, a mitad del campeonato, también vamos a trabajar mucho la parte de activación en la previa, desde la motivación.

-¿Comó viviste tu rol? ¿Ya habías integrado antes un cuerpo técnico?

-Sí, ya hace 10 años que trabajo en la Psicología Deportiva. Pero es la primera vez que estoy con la selección de hockey y en una competencia internacional. La verdad que lo vivo con mucha alegría, lo estoy disfrutando mucho y lo lindo que tiene esto, es que al trabajar, en este caso, con los juveniles, me remonta muchísimo a mi época de deportista, cuando tenía esa edad y jugaba al fútbol. Es como que vivo a través de sus ojos, la alegría que ellos están sintiendo y me remonta a mi época. Por eso yo ayer, antes del partido, en la charla previa, les agradecí que ellos me dejaran o me permitieran remontarme a mi época de deportista porque los veo y me acuerdo de cuando yo tenía esa edad y jugaba al fútbol.

-¿Por qué piensas que la psicología deportiva no se aplica en otros deportes, en otras instituciones?

-Individualmente consultan mucho, de hecho, muchos de los chicos y las chicas son pacientes míos con anterioridad y he trabajado con integrantes del plantel de años anteriores. Pienso que es una cuestión económica en un principio, pero también hay mucha resistencia de incorporar un psicólogo deportivo desde los cuerpos técnicos, eso está cambiando muchísimo. Antes no te consultaba nadie y ahora hay muchas consultas. En un principio desde charlas aisladas y después cuando entienden la importancia y que eso maximiza el rendimiento deportivo, ya te empiezan a contactar de manera periódica o regular.