El video

'Colo' Roca, involucrado en un tremendo accidente en el Top Race: del enojo a las lesiones que lo sacan de pista

El piloto sanjuanino tuvo un fin de semana accidentado en el Top Race Series de San Jorge. Seis autos quedaron involucrados en un masivo choque tras la largada y Juan Cruz Roca tuvo terminó con algunas lesiones. "Él me pegó y no me pidió ni disculpas", le dijo a Tiempo de San Juan.