Colo Roca en Entretiempo: la cábala que no falla, el 'temita' del pelo y la charla con el auto

Otro de los temas que se animó a tocar fue el pelo. Años anteriores era un destacado por su melena, y de pronto, cambió el look: "Ariel (Persia) tiene mucho que ver. No me dejaba probar sino me cortaba el pelo, me obligó a cortármelo. De un día para otro, caí a casa con el pelo corto. De chiquito lo usé largo, encima me salía el pelo por abajo del casco, se veía fachero", contó entre risas el piloto campeón del Top Race Junior.

Me dejaron un lengüetazo de vaca con un jopo, al principio no me gustó, pero me empezó a gustar y probé diferentes cortes y hoy no volvería al largo Me dejaron un lengüetazo de vaca con un jopo, al principio no me gustó, pero me empezó a gustar y probé diferentes cortes y hoy no volvería al largo

image.png

Por último, el Colo dijo que la conexión con el auto es muy importante antes de saltar al circuito: "Sí le hablo. Antes de largar es sentarse un ratito, intentar hablar para que salga todo bien. Es una charla antes y después de correr para que salga todo bien. Los dos somos uno, los problemas de uno es también del otro y que sea una linda carrera, que confío en él", relató el piloto sanjuanino sobre el vínculo fuerte que tiene con su auto.