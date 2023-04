Colecta para Independiente: Santiago Maratea ya recaudó más de 500 millones de pesos

La colecta de los hinchas superó los 500 millones de pesos en apenas 29 horas

La nueva propuesta de Maratea tras alcanzar los 500 millones de pesos: "Me gustaría juntar hoy 200 millones más"

El influencer volvió a usar sus redes sociales para actualizar el estado de la colecta. Además, le habló a los hinchas de Independiente y les propuso un nuevo desafío. "Si me preguntas a mí, me gustaría juntar hoy 200 millones más. No te digo 500 millones de vuelta, pero 200 millones como para no enfriarnos", soltó.