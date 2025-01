Claudia Páez, la vallista que sufrió un ACV volviendo de un torneo y eligió la cancha de hockey para recuperarse

¿Cómo llegó el hockey a su vida? Hace 23 años. "En ese tiempo teníamos un plan que daba el Gobierno y me tocó trabajar donde estaban las chicas con los palos y yo las venía cuando trabajaba, cuidaba la cancha y regaba... me quedaba mirando. Un día, una señora grande me dice ‘¿Te gustaría aprender a jugar? hacé rápido la limpieza y venite”. Yo le dije que no porque no tenía palo ni bocha, y me dijo que no me hiciera problema, porque lo importante es que me gustara y así se dio”, comentó Claudia a Tiempo de San Juan sobre cómo se fundó este amor tan grande por el hockey.

Claudia tiene experiencia en la materia y a su edad contabiliza todo lo que disputó: 8 torneos nacionales y 15 años continuos vistiendo la camiseta del equipo vallista, el equipo que entrena entre Sierras y al Pie de la Ruta 150.

image.png

Soy una de las más grandes y junto a Mariela Vega y María Norma Carrizo fuimos las que iniciamos esta aventura en el Valle Soy una de las más grandes y junto a Mariela Vega y María Norma Carrizo fuimos las que iniciamos esta aventura en el Valle

En agosto del año pasado, la vida le dio un golpe bajo que sin duda la movilizó. Volviendo de jugar un Torneo Nacional sufrió un ACV que la dejó internada y la llenó de dudas. Hoy, mira al frente, tiene la voz firme y no le tiembla el pulso cuando tiene que hablar del accidente cerebrovascular que afectó su salud y alteró su rutina.

“Estábamos regresando de este último Nacional que fuimos a jugar a Mendoza. Viniendo al Valle me baje del colectivo y de repente no me acordaba si había guardado los remedios; me dio un mareo, como que alguien me agarró la cara y en ese momento me dio una puntada en la nuca. Me llevaron al Hospital y al otro día me sentía mal, me cambiaron la doctora y ella me dijo que había que mandarme a la Capital para una tomografía y fue así, me trasladaron en ambulancia y dijeron que era un ACV. Llegué y ahí no más me hicieron todo, quede en terapia intensiva, estaba consciente pero con mareos”, recordó Clauda sobre el mal momento que pudo haber cambiado su vida.

Sin título.jpg

En ese momento, mil preguntas, dudas y miedos se vinieron a ella, y en lo primero que pensó fue en dejar de jugar: “Pensé que me había afectado el deporte y lo primero que me dijeron fue un ‘no’ tajante”.

Lo primero que le dijeron fue que no dejara de jugar, que sin duda el deporte le daba todo ese complemento invisible. Pasaron tan solo cinco meses de ese 'accidente' y Claudia siente un amor tan grande por el hockey que no lo abandonaría por nada. "Sigo y entreno a mi ritmo, yo sigo viniendo a verlas y así va a ser hasta que pueda volver a jugar, si Dios quiere y estar con el hockey de nuevo, que es mi pasión, lo que me gusta y el sueño de que algún día tengamos nuestra cancha sintética en el Valle", cerró.