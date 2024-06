Ciclismo: la impactante caída masiva en la quinta etapa del Criterium du Dauphiné

Ciclismo El olímpico Walter Pérez le respondió a la sanjuanina que denunció "acomodos" en la Selección: "El que queda afuera no hace un mea culpa"

De esta forma, los corredores llegaron agrupados y no hubo ganador de etapa.

Evenepoel y Roglic, que regresaban en esta carrera tras su grave caída a principios de abril en la Vuelta al País Vasco, se levantaron sin daños aparentes, al contrario que dos ciclistas neerlandeses del equipo Visma-Lease a bike, Dylan van Baarle y Steven Kruijswijk, que han tenido que abandonar la prueba.

"Yo estoy bien, pero mira mi casco. Me salvó hoy. Caí en mi hombro de nuevo y sangra, pero no pasa nada, hay chicos que están mucho peor que yo", dijo Evenepoel, el ex campeón de la Vuelta a San Juan en el 2023.

La quinta fracción se llevaba con total normalidad, pero cuando los ciclistas atravesaban una zona rápida, con piso mojado y resbaloso, se dio la emergencia. Gran parte del grupo principal se fue al suelo en un efecto en cadena, algunos corredores salieron disparados hacia el pasto del costado de la carretera.

EL VIDEO DE LA MASIVA CAÍDA: