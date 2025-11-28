Ciclismo, básquet y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

Durante el fin de semana del viernes 28 y domingo 30 de noviembre 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Básquet adaptado

Copa Oro de Liga Federal – San Juan 2025

Esta competencia importante se celebrará desde el viernes al domingo, en los clubes Urquiza e Hispano de Capital y con participación de equipos de Argentina, Chile y Bolivia. La iniciativa pertenece a la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de San Juan, por medio del programa Deporte Adaptado.

Caminata por Día Mundial de Prevención por Cáncer de Próstata

La primera edición de la iniciativa se celebrará este domingo 30 de noviembre, desde las 10:00, con concentración en el Monumento al General José de San Martín, Parque de Mayo.

Secretaría de Deporte

Este fin de semana se celebrarán los cierres de año de dos de los programas sociales más importantes de la cartera.

Iniciación Deportiva de Deporte Federado: sábado 29, de 9 a 12 , en Centro de Educación Física N° 20 ‘La Granja’ en Santa Lucía.

Activate de Deporte en la Comunidad: domingo 30, a partir de las 18:30, en el estadio Aldo Cantoni.

South American Rally Race (SARR) 2025

La prestigiosa carrera de deporte motor (motociclismo, cuatriciclos, camionetas y UTV) arribará a San Juan este fin de semana. La delegación, proveniente de Tinogasta – Catamarca-, llegará este viernes 28 a la tarde al campamento VIVAC instalado en Centro de Convenciones, frente al Parque de Mayo.

Bicicross

Copa Navidad 2025

Club Bicicross San Juan de Rawson albergará este fin de semana la quinta edición de esta competencia, que reunirá a pilotos de la provincia, Mendoza, La Rioja, Córdoba y Chile. La competencia será este sábado 29, desde las 19:00 en adelante.

Ciclismo en ruta

Federación Ciclista Sanjuanina: este fin de semana se correrá la 53° edición de la Clásica Doble Chepes, histórica carrera que une a las provincias de San Juan y La Rioja. Serán cuatro etapas y más de 400 kilómetros de extensión. La última etapa será el domingo 30, con largada a las 16:00, en el Paraje Vallecito. El pelotón recorrerá el centro de Caucete y la carrera finalizará frente a la Plaza Departamental.

Libres y Máster: el sábado 29 se disputará la Clásica San Ceferino, con organización de Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Máster. La concentración será a las 15:00 frente a Bodega Cordero, en calle Rodríguez a metros de Florida, Departamento San Martín. La largada será en el lugar a las 16.

Kayak

Este fin de semana se disputará el Regional Cuyano Creek y la segunda fecha del Campeonato Argentino de freestyle (estilo libre). La actividad será el sábado 29, entre las 10:00 y 17:00, en el predio de la Asociación Kayak Club San Juan, frente a ex Cerámica San Juan, a los pies del Dique de Ullúm.

Motocross

El Campeonato Argentino está de regreso en San Juan. La competencia será este sábado 29 (largada 9:00) y domingo 30 (largada 8:30) en MX Park de Santa Lucía, ubicado en Camping Don Bosco. Habrá 11 categorías participantes.

Zumbatón

El encuentro de este fin de semana será el sábado 29, a partir de las 19 horas, en la Plaza Departamental de Santa Lucía.

Básquetbol

Actualidad sobre la etapa definitoria del Torneo Clausura 2025 en Primera División.

Femenino – Nivel 1: el primer partido de la final en Copa Oro será este domingo 30, a las 20:00, entre Unión Vecinal de Trinidad y Universidad en cancha de UVT. En Copa Plata, en la primera final Sanjuanino Junior 54-29 a Universidad Azul.

Masculino – Nivel 1: el torneo está en etapa de semifinales. En la llave de Jáchal BC y Urquiza, el primer partido fue el miércoles 26 y Jáchal ganó por 88-77. El segundo partido será el sábado 29 a las 20:00 en el estadio Papa Francisco. En la segunda llave están Ausonia e Inca Huasi. El primer partido fue el jueves 27, en cancha de los italianos, y fue victoria de Ausonia por 68-60. El segundo juego será el lunes 01 de diciembre, a las 22:00, en cancha de Inca Huasi.

Karting

Este fin de semana finalizará el campeonato sanjuanino en su temporada 2025. La séptima fecha será este sábado 29, y la octava el domingo 30, ambas con puntaje doble y en La Pista Kart, Pocito. Habrá cinco categorías participantes: promocional, 110cc, Máster 125 cc, Súper 4T y Rotax). En ambos días la actividad iniciará desde las 8:00 con los entrenamientos oficiales. La entrada al público será de 3.000 pesos por persona.

Hockey sobre césped

Programación de partidos semifinales y/o finales correspondientes a categorías y torneos de la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista

Sábado 29

Primera B – 16:00 – Cooperativa Justo Castro vs. Richet en CJ Castro.

Primera B – 18:00 – UVT Granate vs. Alfiles en UVT.

Los equipos que resulten ganadores en semifinales, jugarán la final del torneo el domingo 30 a las 19 horas en CEF 20.

Domingo 30

Primera de Caballeros – 21 horas – Barreal Hockey Club vs. Universidad en CEF 20.

Sub 14 B – 11:30 – UVT Granate vs. Alfiles en CEF 20

Sub 16 B – 15:00 – UVT Granate vs. Alfiles en CEF 20

Sub 19 B – 17:00 – UVT Granate vs. Alfiles en CEF 20.

Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Torneo Oficial de Serie A1 – Masculino - Primera División: los finalistas del torneo son Olimpia (que eliminó a Concepción) e Hispano (derrotó a Unión Vecinal de Trinidad). El primer partido será este viernes 28, a las 21:30 horas, en cancha de Olimpia. El segundo juego, que puede ser definitivo o no, se disputará el domingo 30, a las 21:30, en cancha de Hispano.

Torneo Oficial de Serie A1 – Femenino – Primera División: las finalistas del campeonato son Social San Juan y Concepción Patín Club. El primer partido de este clásico será el domingo 30, a las 20:00, en cancha de Social. El segundo juego, que puede ser definitivo, será el miércoles 03 diciembre, a las 21:30, en cancha de Concepción.

Fútbol

Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026

Los equipos masculinos de San Juan jugarán este fin de semana la última fecha de la primera ronda. Todos están incluidos en la Región Cuyo del torneo, la cuarta categoría del fútbol argentino.

Sábado 29

17:30 | Marquesado vs. Atenas de Pocito | Árbitro: Facundo Perona (San Juan)

Domingo 30

17:00 | Desamparados vs. Peñaflor | Árbitro: Emanuel Ozán (Albardón, San Juan).

17:00 | Alianza vs. Colón Junior | Árbitro: Mauro Gómez (San Juan).

17:30 | Sarmiento de Media Agua vs. Paso de los Andes de Albardón | Árbitro: Jorge Albanesi (Calingasta, San Juan).

17:30 | Árbol Verde de Jáchal vs. General Belgrano de Sarmiento | Árbitro: Pedro Coria (Calingasta, San Juan).

Liga Sanjuanina de Fútbol

Segunda División – Masculino: programación de la final por el segundo ascenso a Primera División 2026.

Domingo 30

17:00 | Villa Hipódromo vs. Defensores de Argentinos | Estadio: Ramón Pablo Rojas, Sportivo Peñarol.