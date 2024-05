Chiquito Romero criticó a sus compañeros por el gol del empate que sufrió Boca: qué dijo

En su análisis, Chiquito Romero respaldó fuertemente al director técnico de Boca Juniors y lanzó un dardo interno a sus compañeros. “Son partidos casi perfectos. Dominamos todo el primer tiempo. Si agarré una pelota en el primer tiempo fue mucho. En el segundo tuvimos oportunidades claras de gol, pero esto es fútbol. Esto es fútbol y a veces la pelota no quiere entrar. Nos quedamos con un sabor amargo”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Diego no es el único que se tiene que hacer responsable de esto. Tenemos mucha gente de experiencia y tenemos que aprender a leer los partidos. No es solo la voz de mando de él, hay otros que tenemos que tomar responsabilidades y leer el juego y decir que una pelota en los 90 minutos ganando 1-0, que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenar a los defensores, que el que iba a patear el córner no lo patee. Se nos escapó la posibilidad de estar primeros y tenemos que pensar en lo que viene, que es el domingo. Es un partido importante y tenemos que ganar”.

Como contrapartida, el DT defendió a su equipo más allá del error del cierre del juego que derivó en ese empate: “Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido perfecto, era el que veníamos haciendo. Soy el mayor responsable de haber perdido dos puntos en casa. Tengo que darles más herramientas a los jugadores en la última jugada. Tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Y por esto que valoro y me siento orgulloso, que es lo que dan estos jugadores en la cancha, tengo que tener la cabeza fría. Estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, pero yo tengo que dar más”.

A falta de una jornada, los de La Ribera aparecen en la segunda colocación de su zona con 8 unidades, dos menos que Fortaleza, que en la última fecha recibirá en su estadio al colista Sportivo Trinidense de Paraguay. Boca Juniors, por su parte, el miércoles 29 de mayo será local en La Bombonera ante Nacional de Potosí de Bolivia (7), que en caso de ganar avanzaría de fase y dejaría eliminado a los argentinos.

Prosiguiendo con su análisis, el arquero esbozó: “La tristeza de la gente es la misma que tenemos nosotros. Nosotros salimos a jugar para ganar, para nosotros y para ellos; y para que el club esté en el lugar que se merece estar, en el que estuvo toda la vida, en la primera plana. Con Estudiantes se nos escapó y merecimos más, porque jugamos bien. Hoy de nuevo jugamos un gran partido y merecimos más. Lo bueno del fútbol es que siempre tenés revancha. El fin de semana tenemos revancha, y si sos inteligente aprendés de cada momento. El fútbol te deja un aprendizaje. Fuimos superiores y nos vamos con una bronca tremenda. Porque en la última jugada se debió haber terminado, no debiera haber llegado hasta el arco nuestro. Tenemos que seguir”.

El domingo Boca Juniors viajará a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba en el marco de la segunda jornada de la Liga Profesional. En la primera jornada cayó 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro.

Para concluir la conferencia de prensa, Chiquito Romero confirmó la inminente renovación de su vínculo con el club azul y oro: “Estoy contento, muy feliz en este club. Tengo todo acordado con el presidente para seguir, así que vamos a extender el vínculo por un año más, hasta diciembre del 25. Mi familia está muy contenta acá. Estamos felices y vamos a seguir”.