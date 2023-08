Chimba Fernández volvió a marcar y espera a Boca por Copa Argentina: ¿Cuándo se juega?

El próximo partido del Tricolor es este domingo 15hs frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la fecha 31 de la Primera Nacional.

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS OCTAVOS DE FINAL DE BOCA-ALMAGRO POR COPA ARGENTINA?

Trascendió que el encuentro entre el Xeneize y el Tricolor se disputará el 10 de septiembre en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, de La Rioja.

Almagro de Enzo Fernández viene de golear 4-1 a Excursionistas, de la Primera C, por los 16avos. El sanjuanino esa noche marcó un hat trick y dejó buenas sensaciones desde su regreso del fútbol de Ecuador, dónde confirmó que no le fue del todo bien.

En tanto Boca, viene de eliminar 2-1 al Barracas Central de los sanjuaninos Francisco Álvarez y Alan Cantero.

LA DURA HISTORIA DE ENZO "CHIMBA" FERNÁNDEZ, EL SANJUANINO QUE ENFRENTARÁ A BOCA EN COPA ARGENTINA

Pasó por las malas, más que por las buenas, pero siempre estuvo del lado del fútbol y eso lo mantuvo fuerte para poder salir. Un repaso por su vida y cómo llegó la redonda a su vida.

De muy chico supo lo que era salir a ganarse unos pesos a la calle. Enzo tenía tan sólo 8 años y ya se conocía de punta a punta el centro sanjuanino. Ofrecía ropa, medias y soquetes a la gente que siempre salía de paseo o de compras.

Fernández nació en la Villa Unión y tiene 12 hermanos. Con el trabajo que hacía para colaborar con las cosas de la casa, también quiso empezar en una escuelita, y así lo hizo: Los Pumas, equipo de la Liguilla, lo sacó un poco de la calle y ahí jugó hasta que tuvo 12 años.

image.png

Después de eso quiso probar suerte en San Martín y pudo ser parte de la institución por tres años hasta que quedó libre.

Con una formación a medias y sin club, su cuñado lo invitó a que se sume a Paso de Los Andes, un equipo a 30 minutos de su casa. En ese club debutó lo más rápido posible por su habilidad, tenía 15 años y metió dos goles.

A pesar de que al otro año quiso probar suerte en Desamparados, no hubo caso. No le quisieron comprar el pase y tuvo que otra vez, parar un poco la pelota. El hambre de gloria era mucho, pero las oportunidades no.

Henry Saenz, jugador en ese entonces de La Amistad de Río Negro, lo recomendó en 25 de Mayo de La Pampa y así llegó al club. Cuando llegó, arregló por partido y jugaba en Curta y en Primera: en 18 partidos convertió 26 goles.

Como si hubiese sido un plan perfecto, Enzo fue una pieza clave en el Torneo Regional Amateur de 2019. Boxing llegó a la final y estuvo a un paso del ascenso al Federal A, pero cayó en la final ante Círculo Otamendi.

Después de esa función en el fútbol amateur, su carrera cambió para siempre. Es que cuándo finalizó el torneo, regresó a San Juan y recibió un llamado del Federal A, una categoría superior a la que venía acostumbrado. Pero no se achicó, aceptó el desafío y se mandó. Jugó en Sansinena de General Daniel Cerri.

Pocos meses después su fútbol empezó a mostrarse más y el que se mostró interesado fue Villa Dálmine, su nombre se escuchaba por los pasillos y hasta que se dio la contratación.

Saltó después a Almagro, al fútbol ecuatoriano y hasta que se dio nuevamente su regreso al Tricolor. Extrañaba. Llegó a su lugar y lo no decepcionó en esta prueba de fuego. Marcó hay trick y fue la figura del partido. "Soy feliz jugando al futbol, esto me cambió la vida, es todo para mi".