Chimba Fernández jugará la promoción para no descender 

El Tricolor se quedó con 37 puntos, fue alcanzado por San Telmo y deberá jugar un desempate. El que gane mantendrá la categoría y el que pierda tendrá que jugar un encuentro ante Tristán Suárez, anteúltimo de la zona B, para definir el tercer descenso a la Primera B.

Una historia de sacrificio y humildad. Enzo 'Chimba' Fernández atraviesa su mejor momento en Almagro en la Primera Nacional y cuenta los días para disputar los octavos de final frente a Boca por Copa Argentina. El sanjuanino pasó por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, y contó la anécdota de cuando pasaba horas por las calles vendiendo medias para ayudar a su familia. Los futbolistas que le compraban y el mejor de sus recuerdos.

Enzo nació en seno de la Villa Unión y ahí pasó su infancia. Los picaditos siempre fueron con los arcos de piedras y con los amigos de la cuadra. "Estoy en deuda de la gente de Chimbas, porque siempre que voy no voy a verlos. Ellos me ayudaron mucho cuando era chico".

"Lo que más me marca es mi familia. Cuando yo estuve en las malas y me pasaron cosas, fueron pocos los amigos que me ayudaron", dijo el Chimba, el jugador que defiende los colores del Tricolor.

Fernández también resaltó que a pesar de llevar una vida de futbolista, no abandona su viejo rubro y sus escapadas a San Juan son para vacacionar y salir a vender: "Siempre lo hago porque me gusta, me crie en eso. Mis viejos y mis hermanos siempre lo hicimos y cuando voy a fin de año me gusta porque me enseña día a día. Gracias a Dios con eso me crie y pude comer el día que no tenía".

Así también, el chimbero recordó cuando vendía medias para ayudar a su familia y destacó la banca de sus compañeros futbolistas como Silvio Prieto.

"En un momento me pasó que tuve que pensar qué iba a hacer de mi vida, porque cuando estuve en los clubes les decía a mis compañeros, 'mirá, ¿no me querés comprar medias?', y los chicos me ayudaban. Eso para mí fue muy importante, ellos me decían que traiga, que me iban a comprar y eso me ayudaba a mi también a no tener que laburar tanto", aseguró Fernández sobre su pasado como vendedor ambulante en las calles y por las instituciones que les tocó pasar.

Hasta ahora me ayudan, me escriben. Silvio Prieto siempre estaba ahí para ayudarme, fueron muchos y estoy muy agradecido Hasta ahora me ayudan, me escriben. Silvio Prieto siempre estaba ahí para ayudarme, fueron muchos y estoy muy agradecido